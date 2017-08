To nye unge Lotto-millionærer

I går ble en helt surrealistisk dag for en heldig nordmann som vant nesten en halv milliard kroner i Eurojackpot! Det ble dermed den største premieutbetalingen fra Norsk Tipping gjennom tidene.

I kveld, lørdag 19. august var det igjen klart for Lotto-trekning og denne gangen var det to unge menn som klarte å prikke inn syv rette.

Kveldens vinnerrekke ble følgende: 4 - 14 - 19 - 25 - 28 - 31 - 32

Tilleggstall: 12

De to vinnerne er begge menn, en i 20-årene og en i 30-årene, og de holder begge to til i Østfold. De to heldige mennene kan glede seg over 7.231.345 kroner på konto en av de nærmeste dagene.