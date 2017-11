To nye Lotto-millionærer

Onsdag denne uken gikk den gigantiske VikingLotto-potten til en heldig nordmann. Vinneren var en kvinne fra Oslo, som nå kan glede seg etter å ha blitt 341 millioner kroner rikere.

I kveld var det nok en gang klart for Lotto-trekning og det resulterte i to nybakte Lotto-millionærer 18. november. Kveldens heldigste ble en kvinne fra Vest-Agder og en mann fra Nord-Trøndelag som kan vente seg over 7,4 millioner kroner hver inn på konto.

Kveldens vinnerrekke ble følgende: 1 - 10 - 13 - 21 - 22 - 23 - 30

Tilleggstall: 34.

Les også: Kvinne vant seks milliarder i lotteri.