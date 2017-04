Onsdag kveld dro nordmenn i land gigantpotten i VikingLotto. Det viste seg at en andelsbank med ti norske spillere kunne juble cirka 27,5 millioner kroner hver. Totalt vant de 275 millioner kroner.

Førstepremiepotten var lørdag på over 14 millioner kroner. Likevel var det kun to som hadde denne vinnerrekka: 10 - 14 - 17 - 19 - 23 - 27 - 28. Tilleggstallet ble 13. Ukens rekke sikret en premie til hver av vinnerne på nøyaktige 7.363.740 kroner, og de kan nå juble over å være Lotto-millionærer.