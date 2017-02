Seks personer deler Lotto-millionene

Forrige lørdag kunne fire personer dele førstepremiepotten i Lotto, og kunne glede seg over 3.550.390 nye kroner på konto.

- Jeg er helt skjelven. Jeg tror jeg må ut få meg litt luft, fortalte mannen fra Oslo etter å ha vunnet over tre millioner.

Seks med syv rette

Hele seks nordmenn ble Lotto-millionærer i kveld, og kan nå innkassere 2.351.685 kroner hver.

Kveldens vinnerrekke: 6 - 11 - 15 - 19 - 21 - 27 - 33

Tilleggstall: 5

To av vinnerne Norsk Tipping har vært i kontakt med lørdag kveld er over av all begeistring.

- Dette var jo svært hyggelig. Jeg har jo spilt lenge men jeg har vel vunnet maksimalt 700 kroner, så dette var jo en herlig beskjed og veldig overraskende. Jeg har akkurat sittet og sett, og snakket med datteren min og sa at jeg burde hatt kupongen foran meg under sendingen for det pleier jeg ikke. Så hyggelig, sier en eldre damen fra Oslo som ønsket å være anonym.

Den andre vinneren fra Nyborg har allerede startet en forsiktig feiring av de nye millionene.

- Tusen takk skal du ha. Dette er første gange jeg vinner mer enn 50 kroner. Dette var jo veldig fint. Vi sitter på hytten og koser oss jeg og min kone, og dette må jeg si var en særdeles hyggelig telefonsamtale. Tusen takk, sa den blide mannen fra Nyborg, som allerede hadde startet en forsiktig feiring med konen da Norsk Tipping ringte.