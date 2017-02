Pensjonistene hadde 100 kroner på bok - vant 6,4 millioner

Det er fra Port Kennedy i Australia vi har hentet gladsaken om de to pensjonistene. De hadde rundt 100 kroner igjen i lommeboken og fant ut at de skulle bruke dem på en lottokupong.

Det var det smarteste de kunne ha gjort. Bare få dager etter gikk de helt til topps i trekningen og stakk av med hele 6,4 millioner kroner!

Husker du? Nibarnsmoren vant millioner i Lotto

- Ikke lett med pensjon

- Når man lever fra pensjonsutbetaling til pensjonsutbetaling er det ikke lett, sier kona i forholdet til Community News i Australia. Paret har valgt å forbli anonyme etter milliongevinsten.

- Jeg ble overrasket over at mannen min lot meg bruke de siste pengene våre på en lottokupong, men så var det jackpot-dag og dermed fikk jeg lov, sier hun videre.

Les også: Nordmenn vant 300 millioner

Begge to er i 60-årene og valgte å kjøpe kupongen fordi kona hadde drømt hun vant i lotto. Kona fulgte trekningen selv og sier hun ikke visste hva hun skulle gjøre da de vant.

- Jeg hadde lyst til å si det til mannen min med en gang, men jeg var redd han kunne få et hjerteinnfarkt, melder hun videre. Derfor valgte hun å gjøre sjokket mindre ved først å si at de hadde vunnet noen tusen.

- Ikke vær dum

Da hun så kom tilbake for å fortelle at de var nybakte millionærer, var det for godt til å være sant for mannen.

- Jeg fortalte henne at hun ikke skulle være dum, sier mannen fornøyd.

- Når jeg sjekket tallene, skjønte jeg med en gang at vi hadde råd til å betale det neste låneavdraget vårt.