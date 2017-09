Nordmann vant andrepremien i Eurojackpot

Det er ikke mange ukene siden vi leste om nordmannen som stakk av med hele Eurojackpot-potten og med det sikret seg den største utbetalingen fra Norsk Tipping gjennom tidene: 441 millioner kroner.

Denne fredagen hadde potten vokst seg opp til ca. 280 millioner kroner og det var dermed muligheter til å stikke av med en fin sum under trekningen i kveld.

Nordmann stakk av med andrepremien

I kveld var det to personer som fikk full pott og sikrer seg dermed 143 millioner kroner hver. De to heldige vinnerne er begge fra Tyskland, men den som sikret seg andrepremien og som har vel så god grunn til å feire i kveld, er en nordmann.

Kveldens heldigste nordmann er en mann fra Steinkjer. Han kan etter kveldens trekning juble for sin nye status som Eurojackpot-millionær og 13.347.065 kroner inn på kontoen.

Kveldens vinnerrekke ble følgende:

15 - 22 - 29 - 33 - 47

Stjernetall: 3 - 7

– Nå skal mange drømmer oppfylles

- Neeeeei, nei, nei. Herregud, var den umiddelbare reaksjonen til mannen som var på hytta da telefonen fra Hamar ringte.

Hvor mye vant du? Spurte kona i bakgrunnen og fikk sjokk da hun hørte premiesummen.

- Over 13,3 millioner? Å herreguuuuuuud, ropte hun i telefonen.

Den heldige mannen har god grunn til å juble og fortalte til Norsk Tipping at han skulle feire med å ta seg en øl.

- Nå skal jeg hvert fall ikke ha noe gjeld. I tillegg blir det nok mange drømmer som skal oppfylles, sa den glade vinneren.

