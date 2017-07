Nordmann stakk av med 6,7 millioner i VikingLotto

Førstepremiepotten for både Eurojackpot og VikingLotto har vokst de siste ukene. Fredag var det endelig en vinner som stakk av med førstepremiepotten i Eurojackpot og kunne med det glede seg over hele 444 millioner kroner inn på konto. Etter to uker uten at noen har klart å kapre første- eller andrepremiepotten i VikingLotto, var det mange som kjente på spenningen i forkant av kveldens trekning.

Kveldens vinnerrekke ble som følger: 1 - 17 - 25 - 28 - 40 - 43

Vikingtall: 1.

Kveldens VikingLotto-pott var på ca. 70 millioner kroner, men det var dessverre ingen som klarte å prikke inn 6+1 rette. I kveld var det derimot en nordmann som sto igjen som eneste med 6 rette og sikrer seg kveldens andrepremiepott. Andrepremiepotten var på hele 6.782.550 kroner i kveld og det kommer nok godt med for den heldige nordmannen, en mann fra Rogaland.

–Kona kommer ikke til å tro det!

Den nybakte VikingLotto-millionæren ble helt sjokkert av telefonen fra Norsk Tipping.

– Jeg skulle akkurat til å ringe kona da du ringte. Jeg er glad jeg tok denne telefonen først. Kona kommer ikke til å tro dette. Jeg kjenner at jeg begynner å bli litt svett nå, sa Stavanger-mannen da han fikk millionbeskjeden overrakt av Norsk Tipping.

Ettersom det ikke var noen som hadde seks rette og vikingtallet, vokser potten enda mer. Neste uke vil førstepremiepotten være på ca. 84 millioner kroner!