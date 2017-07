Nordmann ble VikingLotto-millionær

Forrige onsdag var det ingen som fikk 6 rette samt vikingtallet, men en heldig vinner fra Tromsø hadde 6 rette og kunne glede seg over andre premie på hele 2,2 millioner kroner.

Under kveldens sending var det nok en gang ingen som gikk helt til topps, men det var to stykker som hadde 6 rette. Blant disse to var det en norsk kvinne fra Nordland. Den nybakte millionæren kan nå juble over å være 1,1 millioner kroner rikere!

Kveldens vinnerrekke:

11 - 12 - 30 - 37 - 40 - 47

Vikingtallet: 1.

VikingLotto-potten fortsetter å vokse, og neste onsdag, 2. august, kan du vinne utrolige ca. 102 millioner kroner!

