Mor og datter vant i Lotto samme dag

Lørdag 14. oktober går inn i historiebøkene for en heldig familie fra Troms. Denne kvelden var det hele fem personer som klarte å prikke inn syv rette under kveldens trekning, og dermed delte Lotto-potten. Blant de fem vinnerne, var to av dem kvinner fra Troms.

Datter Jannike Marie Stenvold og mor Solgunn Elisabeth Kristoffersen vant over 2,9 millioner kroner hver seg denne lørdagen.

- Er dette seriøst? Det er den beste nyheten jeg noen gang har fått. Jeg har seks barn, og vi bor i en liten leilighet med to soverom. Nå blir det hus, sa Jannike Marie Stenvold (35) og jublet da Norsk Tipping ringte.

- Jeg er helt skjelven og går bare rundt meg sjøl. Dette har jeg drømt om i mange år, sa den nybakte Lotto-millionæren.

-Dette hadde jeg aldri trodd!

Den neste som skulle være så heldig å få telefonen fra Hamar denne kvelden, var Solgunn Elisabeth Kristoffersen. Hun hadde allerede snakket med datteren sin og var helt på gråten da Norsk Tipping ringte.

- Datteren min ringte meg nettopp og sa at hvis jeg også hadde spilt bestemor sin Lotto-kupong i kveld så hadde jeg vunnet over 2,9 millioner. Jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle bli millionær. I tillegg at jeg og datteren ble det samme dag. Nei, jeg er helt målløs. Tårene bare triller her, forteller moren.

Kristoffersen kunne ikke tro det var sant at både hun og datteren hadde vunnet over 2,9 millioner hver seg og hun planlegger nå og ta seg en ferie.

Les også: Kona filmet da Trond fikk millionbeskjeden fra Hamar. Se video!