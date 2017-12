Millionpremier til rekordmange i 2017

2017 har vært et rekordår for Norsk Tipping, både på antall millionvinnere og flere rekordutbetalinger av gevinster. Ingrid Roterud Mathisen er vinneransvarlig og en av de som ringer fra Hamar for å overrekke millionbeskjedene.

– Dette har gitt oss mange utrolige vinnerøyeblikk som vi har fått gleden av å dele med vinnerne når vi ringer dem. Ingen historier er like, og det er det som gjør det til Norges morsomste jobb, sier Ingrid Roterud Mathisen.

Ny premierekord

Det aller største vinnerøyeblikket oppsto da en nordmann fikk 5+2 rette i Eurojackpot den 18. august og vant utrolige 441 millioner kroner. Aldri før er det blitt utbetalt en større pengegevinst i Norge.

–Vinneren visste ikke at det var blitt en norsk alenevinner da Norsk Tipping ringte. Da vi ringte fikk han opp et telefonnummer fra Hedmark og tankene hans ble satt i sving. Samtidig som han snakket med meg gikk han selv inn på nettet for å se på Norsk Tipping sin hjemmeside. Da begynte det å gå opp for han at det faktisk var han som var vinneren av rekordutbetalingen, sa vinneransvarlig i Norsk Tipping, Ingrid Roterud Mathisen til Nettavisen i august.

Premierekord i Vikinglotto

Tre måneder etter at en nordmann satt norsk premierekord i Eurojackpot, sørget ei kvinne fra Oslo for å toppe statistikken i Vikinglotto, da hun vant hele 341 millioner kroner. Aldri tidligere har en enkeltperson vunnet en så stor sum i Vikinglotto!

279 Lotto-millionærer i 2017

I tillegg til de store premierekordene, har Lotto satt rekord i antall nye Lotto-millionærer i løpet av et år. Før nyttårstrekningen er det 279 heldige spillere som kan titulere seg som Lotto-millionærer, mot 266 personer i fjor. Lotto er dermed det av Norsk Tippings spill som har gitt flest millionærer i 2017.

Fylkestoppen

I 2017 er det flest menn som har blitt spillmillionærer. 319 menn og 210 kvinner har tilsammen vunnet nesten 2,7 milliarder kroner! Det betyr rundt 5 millioner kroner til hver i snitt.

I 2017 er det Akershus som har hatt har flest millionvinnere (64 millionærer), etterfulgt av Oslo (50 millionærer) og Hordaland (44 millionærer).

Spillerne som har vunnet mest bor på Møre. Når disse spillerne har vunnet, har de fått med seg 7,6 millioner kroner i snitt. Akershus sine millionærer har vunnet 5,6 millioner i snitt og Sør-Trøndelag sine millionærer har sikret seg 5 millioner kroner i snittpremie.

Lotto-bygda Verdal klarte “kun” å produsere to millionvinnere i 2017.

De yngste vant mest

27 millionvinnere under 30 år har dette året vunnet over 126 millioner kroner tilsammen. Den aller yngste spilleren som ble millionær i år, var en kvinne på 19 år. Det er derimot 60-åringene som vinner oftest, men det er de yngste som vinner de største summene. I snitt vinner de yngre 4,6 millioner kroner, mot 60-åringenes 3,5 millioner kroner i snitt.

Med hele 279 Lotto-millionærer i år, er det Lotto som definitivt produserer flest millionærer, resten av Norsk Tipping sin liste ser slik ut: