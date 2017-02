Mann vant 12,7 millioner i VikingLotto

Sist fredag kunne to heldige spillere glede seg over å være 201 millioner rikere. De hadde prikket inn fem hovedtall og to stjernetall i Eurojackpot.

Onsdag kveld deler en nordmann fra Hordaland førstepremien med en danske.

VikingLotto-maskina på Hamar blanda sammen følgende rekke, som gjorde vinnerne til nybakte millionærer: 33 - 43 - 11 - 31 - 12 - 47

Tilleggstall 16 og 40.

Lykketallet 36 ble ikke trukket ut, men de to spillerne sikret seg likevel en fin premie på nøyaktig 12.785.990 kroner hver.

Ikke ringt vinneren enda

Kanskje så den nybakte norske millionæren på trekninga på NRK1 klokken 22:55 og er klar over sin nye økonomiske status, eller kanskje er han fremdeles uvitende.

Delte gigantpott i fjor høst