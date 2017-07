Lørdag 29. juli var vi nok en gang klare for en ny Lotto-sending. En mann fra Rogaland var den eneste som hadde 7 rette, og har dermed vunnet over 13 millioner kroner!

Norsk Tipping har prøvd å komme i kontakt med mannen, men de har enda ikke lykkes. Mye kan tyde på at mannen ikke er klar over at han har blitt mangemillionær!

Så hvis du er en mann fra Rogaland som spilte Lotto i går og har flere ubesvarte anrop fra Hamar på telefonen kan det være lurt å svare neste gang det ringer!

