Lotto-millionærene avslører: Slik taklet de sjokket

2016 var VikingLottos store år og det virket som hele Norge hadde feber da potten oversteg 500 millioner kroner. I august gikk den og ti nordmenn delte litt over 300 millioner kroner hver. En dansk vinner tok den øvrige potten.

Men hvordan var det egentlig å få melding om at 30 millioner kroner var på konto?

- Begynte å grine

- Det var allerede dagen etter at det plutselig tikket inn en melding på mobilen fra banken. Der stod det at det hadde kommet inn 30,5 millioner kroner på bankkontoen min. Da begynte jeg å grine igjen, så jeg satt i et busskur å gråt. Det var bare helt surrealistisk, minnes en av vinnerne, en kvinne fra Bærum, overfor Norsk Tipping.

Hun melder samtidig at det ikke har blitt ukontrollert forbruk siden hun ble mangemillionær.

- Jeg har kjøpt hus og ny bil. Også har jeg kjøpt Liverpool-tur til den nærmeste familien. Jeg syns også det er utrolig fint å ha muligheten til å gi litt bedre bursdagsgaver til folk. Jeg merker også at stressnivået har senket seg, det er veldig deilig å vite at man er sikret økonomisk resten av livet, forteller hun.

Så mange nuller

En mann i 30-årene fra Romerika måtte sende skjermdump av nettbanken sin til kona.

- Dagen etter (han ble VikingLotto-millionær, journ. anm) gikk jeg på et kjøpesenter for å kjøpe meg nye sko. Før jeg skulle betale tenkte jeg at jeg fikk sjekke nettbanken min for å se hvor mye penger jeg hadde. Jeg ble helt sjokkert da jeg så beløpet som stod der, jeg måtte ta en screenshot å sende til kjærringa. Det var så mange nuller, forteller han.

Etter han ble mangemillionær, har han investert pengene i nytt hus og ferietur på cruiseskip med hele familien.

- Men jeg ser fortsatt på kiloprisen når jeg handler i butikken, så det ordtaket om at Lotto-millionærer ikke er som andre millionærer stemmer faktisk, sier han og gliser.

Disse to vinnerne spilte andelslag sammen med syv andre menn og én kvinne. De prikket altså inn seks rette og lykketallet i den historisk høye potten.



VikingLotto er et multinasjonalt lotteri i et samarbeid mellom åtte land og potten er nå på 150 millioner kroner.