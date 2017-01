Fire nye Lotto-millionærer

Fredag kveld kunne en heldig nordmann sikre seg utrolige 23.735.875 kroner i Eurojackpot.

- Ja, hva kan du bruke over 23 millioner kroner på? spør Norsk Tippings representant til vinneren på telefon.

- Jeg har jo ikke tenkt på det en gang. Å herre min! Nei, nå må det planlegges, er beskjeden fra den nybakte millionæren.

Lørdag kveld var det igjen duket for Lotto. Det gjorde fire nordmenn millionærer etter å ha prikket inn syv rette på sin kupong. En av spillerne hadde levert to like kuponger denne lørdagen, som ga vedkommende dobbel førstepremie.

De 14 millionene ble dermed delt på fem. En kvinne fra Vest-Agder, en mann fra Åsnes og en mann fra Telemark ble dermed 2.963.440 kroner rikere denne lørdagen. En annen mann fra Telemark var den ekstra heldige spilleren som hadde to ganger vinnerrekka inne, og vant 5.926.980 kroner.

Her er vinnerrekka: 1 - 6 - 15 - 19 - 30 - 33 - 34

Tilleggstall: 13