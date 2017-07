En person vant 444 millioner i Eurojackpot

Eurojackpot-potten har vokst uke etter uke og i kveld, fredag 7. juli, var det endelig en som klarte det umulige.

En svært heldig person klarte å prikke inn 5+2 rette og sikrer seg med det den fine summen på 444.648.430 kroner! Snakk om vinnerlykke!

Her er tallene som gjorde den heldige vinneren til mangemillionær i kveld:

15 - 17 - 30 - 16 - 23. Stjernetall: 9 - 6.

Finsk jubel

Kveldens aller heldigste person som kan glede seg over gigantsummen som snart er inne på kontoen, kommer fra Finland.

I tillegg kan to spillere fra Estland og Nederland glede seg over 7,6 millioner kroner hver, etter at de sikret seg 5+1 rette i andrepremiepotten.

