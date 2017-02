Elleville Lotto-historier gjennom tidene

1986 var året da første Lotto-trekning ble gjennomført på norsk jord. Til nå har det gjort over 5000 personer til millionærer.

Gjennom Vinnerøyeblikk har vi hentet frem 5 spesielle Lotto-historier gjennom tidene:

Familiens fødselsdatoer gjorde henne millionær

Året er 1988, to år etter den første Lotto-trekningen på norsk jord, da Inger Haukland fra Valnesfjord i Nordland vinner med sju rette. Det er datidens største pengepremie på hele 1 998 640 kroner. Inger som hadde holdt seg til tipping, byttet over og satset på Lotto i stedet. Noe hun gjorde rett i. Tallene hun vant med var nemlig satt sammen av familiens fødselsdatoer, ifølge VG.

Fulgte Liverpool FC en hel sesong

Ifølge VG hadde Bent Rongve fra Ålesund nettopp kommet hjem fra England med bøyd hode etter at favorittlaget Liverpool tapte ligagullet. Hodet reiste seg raskt da han oppdaget at han hadde vunnet 163 000 kroner i Lotto-premie. Pengene gikk til å heie frem laget ved å bo i Liverpool i et år. – Jeg måtte benytte den eneste muligheten i livet til å følge Liverpool FC gjennom en hel sesong. Jeg trodde aldri det skulle skje, men Lotto-premien ga meg muligheten, sier Bent Rongve til VG.

Milliongevinst for baker

Det ble en rykende fersk nyhet for baker Jørgensen i Arendal en sommerdag i 1994. De var et tippelag på ti stykker, der alle hadde glemt å sjekke kupongene.

– Jeg ble først klar over gevinsten på 5 millioner kroner da jeg ble oppringt fra Norsk Tipping, sa Lotto-general Torbjørn Håland til VG.

Den ukjente Lotto-premien på 5 millioner kroner ble feiret med bløtkake.

Bygde vei for bygda si

I 1994 vant den uføre fiskeren, Halfdan, 2,2 millioner kroner i Lotto. Han forskutterte en million av gevinsten for å skaffe bilvei til den veiløse hjembygda si i Solund i Sogn og Fjordane, skrev VG. Etter fylkesveien var ferdig, var Halfdan godt i gang med å ta sertifikat for å kjøpe seg bil. Ønsket hans var rett og slett flere folk til den vesle hjembygda. Hadde du gjort som Halfdan?

Trodde brevet var reklame - 2,2 mill. i premie

Småbarnsforeldrene Astrid Schmidt og Geir Werner Hagen hadde litt for trang økonomi til å betale telefonregningen i 1995, ifølge VG. Dermed nådde ikke telefonen om at de hadde blitt Lotto-millionærer frem. Da konvolutten fra Norsk Tipping kom, trodde hun det var reklame. Hun åpnet konvolutten og så 2200 kroner, så telte hun nullene. Det var 2,2 millioner kroner, og med det håper vi at Astrid og Geir har åpen telefonlinje resten av livet.