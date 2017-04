Delte hele Lotto-potten

Påskeaften klarte to personer å prikke inn syv rette på den velkjente Lotto-kupongen. Med tallene 25 - 22 - 27 - 30 - 32 - 21 - 26 sikret en fra Trondheim og en fra Oslo seg nøyaktige 8.931.285 kroner på konto.

Tilleggstallet denne kvelden ble 3.

Kan det kalles for tidenes påskeaften for de to?

47 personer ble i tillegg SuperLotto-millonærer lørdag kveld, som hver får en million kroner inn på konto. Norsk Tipping melder at disse blir kontakt lørdag kveld.

Gjennom konseptet sin historie har 395 spillere hos Norsk Tipping fått drømmebeskjeden: «Gratulerer, du er blitt SuperLotto-millionær!», og lørdag kveld er det 47 nye spillere som får den gledelige millionbeskjeden.

Langfredag stakk en heldig person av med en vanvittig premie i Eurojackpot. Den finske vinneren kunne sikre seg utrolige 791 millioner kroner. Snakk om flaks!

