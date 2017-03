Bodde i en bobil - vant 44 millioner

Richard og Michelle fra Langley i British Columbia i Canada kan virkelig møte resten av livet på en ny måte. Paret jobbet begge for et omreisende karneval og bodde sammen i en bobil - frem til den gode nyheten.

Forrige uke stakk de nemlig av med toppremien i lotteriet og kunne glede seg over en vanvittig gevinst på 44 millioner kroner etter dagens kurs.

- Jeg har jobbet så hardt, jobbet hele livet, sier Richard mens han holder en enorm sjekk fra lotteriet, ifølge kanadiske Global News.

Husker du? Nibarnsmoren vant 2,4 millioner

- Først skal jeg ta hånd om familien, så reise på ferie, melder de.

Artikkelen fortsetter under twitter-meldingen.

Langley couple wins $7 million in 6/49 lotto https://t.co/jN3LYj669q — Global BC (@GlobalBC) March 14, 2017

Paret forteller videre at de har spilt i lotteriet de siste syv årene, men fortsatt har det ikke gått opp for dem at de har vunnet stort.

- Jeg sa til Michelle at jeg hadde ett nummer rett, to nummer rett ... fy f***, jeg har alle numrene, gjenforteller Richard.

I tillegg til å slappe av, fordi «det er en kamp der ute», sier Richard at pengene skal gå til å ta vare på sin mor, sine to søsken og Michelles far. Så skal han kjøpe seg en ny bobil og ta den med på ferie - ikke til et eksotisk sted, men til Yukon.

Noe stort hus skulle de imidlertid ikke ha. Kanskje ett som er dobbelt så stort som en bobil, sier de ifølge Global News i Canada.

En annen som trengte gevinsten: Firebarnsmoren vant 150 mill.