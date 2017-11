Amalie vant 1 millioner kroner i Flax

Mandag denne uken skulle den 19 år gamle tromsøværingen ta bussen hjem, men kom noen minutter for sent.



For å slå i hjel litt tid stakk hun en tur på Narvesen K1 Storhandel og kjøpte fire Flax-lodd. Disse tok hun med seg hjem for å skrape.

- Jeg skraper Flax-lodd når jeg kjeder meg litt. Jeg synes det er så morsomt og underholdende å skrape Flax, sier hun til Norsk-Tipping.no.

Måtte sende bilde til pappa

Det var ingen premier på de første tre loddene, men det fjerde ga henne svært høy puls. Hun hadde skrapt frem det alle Flax-spillere drømmer om: 1.000.000 tre ganger

- Jeg trodde ikke det jeg så først, og måtte sende bildet av vinnerloddet til pappa for å høre om jeg så klart. Jeg var jo helt i sjokk.

- Jeg er så glad jeg kom for seint. Det er helt sykt at jeg er millionær, fortsetter hun.

Skal kjøpe seg bil

19-åringen går siste året på videregående og har allerede begynt å drømme om hva millionpremien skal brukes til.

-En god del skal jeg sette av til sparing, så vil jeg ta med mamma og pappa på en ferietur. Jeg skal ta lappen og kjøpe meg en bruktbil. Tenk at jeg kan gjøre alt dette, avslutter den glade vinneren.