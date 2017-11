Lady Gaga er forlovet - igjen!

Det ser ut som Lady Gaga har funnet lykken med agenten Christian Carino, melder amerikanske Us Weekly.

I følge Elle bekreftet begge forholdet i februar, og har siden blitt fotografert rundt omkring i Hollywood.

En kilde nær Lady Gaga fortalte Us Weekly at de forlovet seg i all hemmelig, og at Chrisspurte faren til Lady Gaga om datterens hånd.

Forrige måned valgte Lady Gaga å utsette Joanne-turneen i Europa på grunn av fibromylgai, som er en kjennetegnet av kroniske muskelsmerter. Hun prater åpent om sykdommen i dokumentaren Gaga: Five Foot Two.

Gaga var tidligere forlovet med skuespiller Taylor Kinney før de gjorde det slutt i 2016 etter fem år sammen. Gaga fortalte fansen hennes at de gikk fra hverandre på grunn av overfylte timeplaner.

