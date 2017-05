Kim Kardashian West slettet tweet og instagram-post etter massiv kritikk

Kim Kardashian West (36) ville vise sin medfølelse etter Manchester-terroren, og la ut feststemt bilde av Ariana Grande (23) og seg selv.

Det gikk ikke helt som planlagt.

Selv om teksten ga klart utrykk for sorg, valgte mange å vende tommelen ned for bildet i Instagram-posten. Flere synes det var svært upassende at hun valgte dette bildet med smil og latter til kondolansen.

«Dette bildet er ikke passende», skriver en kritiker. En annen spør «hvorfor i h****** ler du på bildet».

Nå har realitystjernen slettet posten og bildet, skriver Yahoo. I tillegg har hun også fjernet en Twitter-melding med det samme budskapet.

Foruten de to var også søsteren Kendall Jenner (21) på bildet. Bildet er tatt på ektemannen Kanye Wests konsert i september på Madison Square Garden i New York.

VILLE VISE MEDFØLELSE: Istedenfor ble det en sosial krasjlanding for Kim Kardashian West.



Twitter-melding, hvor hun også delte sin sorg og medfølelse, ble omtalt av flere internasjonale medier på en positiv måte.

Terroristen, nå identifisert som 22 år gamle Salman Abedi utløste en sprengladning ved utgangen til Manchester Arena mandag kveld, der Ariana Grande akkurat hadde avsluttet en konsert foran 21.000 tilhørere.

I alt 22 personer ble drept og 59 såret da bomben gikk av.

Flere beskylder henne for å være selvopptatt, og mener det var veldig unødvendig å legge ut et foto av seg selv.

