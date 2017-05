Jente (11) anklaget skolen for krigsforbrytelse

At ikke alle skoleelever er like fornøyd med læreren sin er ingen nyhet, men en skotsk jente valgte å ta sine problemer et skritt lengre. Ava Bell hadde nemlig sett seg lei av visse elementer ved skolen sin.

Da klassen skulle svare på hva de mente lærerne kunne gjøre bedre, holdt ikke Bell tilbake. Hun hadde nemlig seg lei av at læreren straffet alle elevene i klassen da kun én elev hadde gjort noe feil.

- Jeg syns lærerne skal slutte med felles straff fordi det ikke er rettferdig mot de som ikke har gjort. Genevekonvensjone av 1949 sier at dette er en krigsforbrytelse, skrev Bell på tilbakemeldingen til læreren.

Hennes far, Gavin (som også går under forfatter-pseudonymet Mason Cross), la ut bildet av tilbakemeldingen på sin Twitter-side der han var litt usikker på hva han burde gjøre videre.

- Min datter leverte dette som tilbakemelding til skolen. Jeg er ikke sikker på om jeg burde gi henne husarrest eller kjøpe iskrem, skrev faren på sin Twitter-konto.

My daughter actually submitted this feedback at school. Not sure if I should ground her or buy her ice cream... pic.twitter.com/4v8Gjb9riv — Mason Cross (@MasonCrossBooks) May 25, 2017

Siden har bildet tatt helt av. I skrivende stund har tweeten nesten en halv million likes, og nærmere 150.000 retweets. Det er i tillegg over 10.000 svar på bildet som ble lagt ut.

- Jeg burde nok understreke at hun synes læreren er herlig. Det er bare dette aspektet ved skolesystemet hun har et problem med, sier Bell ifølge BBC.

Å argumentere mot datteren skal heller ikke være ukjent for Gavin. Visstnok skal ikke Ava være redd for en krangel. Hun skal også være en flittig bruker av Google for å finne ut av ting hun lurer på.

Uansett skal læreren ha tatt det hele med et stort smik, og valgt å se det humoristiske med situasjonen.

Og du lurte kanskje på hva Gavin til slutt valgte? Etter stort press fra sosiale medier ble det ikke bare én, men to is på kranglefanten Ava.

The people have spoken. pic.twitter.com/lW2n3sd7Nq — Mason Cross (@MasonCrossBooks) May 25, 2017

