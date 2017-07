Hyller datterens stemor: - Jeg kan forstå at enkelte blir sjalu

«Til alle mødre som får raseriutbrudd av at en annen kvinne behandler deres barn som sitt eget: Er ikke det akkurat det dere vil?»

Det skriver Brittney Johnson i et Facebook-innlegg, som nå er likt av nærmere 100.000 og omtalt av en rekke nettaviser, deriblant Huffington Post.

I innlegget hyller hun eksens nye kjæreste, Kayla, som er stemor til hennes fire år gamle datter, Payton.

- Jeg skrev innlegget fordi Kayla nylig har begynt på sykepleierskolen, og har bestilt matchende sykepleieruniform til Payton. Kayla har jobbet natt og dag med skolearbeidet, men hun tar seg likevel tid til å tilbringe tid med Payton og til å gjøre noe spesielt for henne. Så selv når hun er inne i en av de travleste periodene i livet sitt, så er Kayla fortsatt en mamma for Payton - selv om hun ikke må være det, sier Brittney til Side2.

MOR OG DATTER: Brittney og datteren, Payton.

Kan forstå sjalusien



Brittney forteller at hun og Paytons far gjorde det slutt like før hun fant ut at hun var gravid. De har altså aldri bodd sammen etter datteren ble født.

Paytons far fikk etter hvert ny kjæreste, og da Payton var to år, fikk hun møte Kayla. Da var også Brittney med.

- Jeg kan forstå at enkelte blir sjalu i slike situasjoner. Da jeg først skulle treffe Kayla tenkte jeg også «hva om Payton liker henne bedre enn meg?» Men så snart jeg fikk møte henne og så at hun bare hadde gode intensjoner, måtte jeg bare minne meg selv på at hun ikke var en konkurrent og at vi begge kunne ha et spesielt forhold til Payton. Hun må ikke velge mellom oss, sier Brittney.

For som Brittney skriver i Facebook-innlegget: Payton får det bedre av å være omringet av voksenpersoner som bare vil det beste for henne.

«Hvis du har delt foreldreansvar for barnet ditt og ikke blir glad av å se at barnet ditt får oppleve slike ting, vurder hva som egentlig er best for barnet ditt. I denne situasjonen har Payton flere som er glad i henne, og hva mer kan en mor ønske seg for barnet sitt?»

- Vi er alle bare mennesker



Brittney er ikke den første moren som får oppmerksomhet for å ha hyllet eksens nye kjæreste på sosiale medier. I fjor skrev Audrey Nicole et innlegg der hun roste datterens stemor, hvor hun blant annet skrev at «dess flere som er glad i datteren min, dess gladere er jeg».

- Jeg tror innlegget engasjerte så mange fordi det er uvanlig å ha et fint og respektfullt forhold mellom barnets forelder og en ny partner, sa Audrey til Side2.

Brittney har også fått tusenvis av tilbakemeldinger fra foreldre som roser henne for å gå foran som et positivt forbilde for andre skilte foreldre.

- Hva er rådet ditt til foreldre som kanskje kjenner på en slags sjalusifølelse overfor barnets nye stemor eller stefar?

- Mitt råd er at man må ta seg tid til å bli kjent med vedkommende. Hvis personen virkelig engasjerer seg for å bli kjent med barnet ditt, så fortjener vedkommende virkelig en sjanse. Vi er alle bare mennesker, og denne personen kan bli en god lagkamerat, akkurat som Kayla er for meg, avslutter Brittney.

