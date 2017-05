Husket ikke hvordan han kom seg hjem fra byen, fant denne selfien på mobilen

Å våkne opp etter en heftig kveld på byen uten å huske hvordan man kom seg hjem, er aldri en god opplevelse. Likevel er det kanskje noe mange har opplevd.

Det de aller færreste har opplevd, er derimot å finne bildebevis fra politiet på hvordan man kom seg trygt i seng, slik som australske Reece gjorde søndag morgen.

Han våknet nemlig til en noe uvanlig selfie på telefonen sin: To smilende politibetjenter med Reece, som gir tommel opp fra senga, i bakgrunnen. Saken er omtalt av flere internasjonal medier, deriblant 9news.

Kompisen til Reece delte bildet på Reddit, og politibetjentene delte det på Tasmania Police sin Facebook-side. Sammen med noen råd for hvordan man kommer seg trygt hjem etter en kveld på byen, har politiet også fortalt litt om Reeces hjemtur sent lørdag natt:

«Politiet ble kontaktet av et taxibyrå som ba om hjelp til å få mannen hjem. Da politiet kom, fikk de adressen hans og kjørte ham hjem, der de ventet på at en venn skulle komme for å passe på ham. Fordi han ikke akkurat var i kjempeform, benyttet politibetjentene muligheten til å forevige øyeblikket med en selfie - i tilfelle han ikke skulle huske hvordan han kom seg hjem.»

Har du fått med deg denne videoen?

Del denne artikkelen