Vet du hva slags prevensjon du egentlig bør velge?

Det finnes mange ulike prevensjonsmetoder, og det kan være vanskelig å velge hva som er best og riktig for deg. Side2 har derfor fått hjelp av lege Trine Aarvold hos «Sex og Samfunn» til å lage en enkel oversikt.

- Sett deg inn i, eller få hjelp, til å finne ut hva slags prevensjon som finnes, slik at du lettere kan ta et selvbestemt og informert valg om hvilken type som passer for deg, sier Trine.

Sex og samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. De jobber for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner, uplanlagte graviditeter og abort.

Trine forteller at vi har tre typer prevensjonsmidler; uten hormoner, med bare ett hormon og med to hormoner.

Dette er noen av de ulike prevensjonsmetodene som anbefales.

Nedenfor kan du lese om hva du bør tenke på før du velger prevensjon, de ulike prevensjonsmetodene og bivirkninger.

FØR DU VELGER PREVENSJON:

- Før du velger prevensjonsmetode, kan det være lurt å stille seg noen spørsmål, mener Trine:

1. Tenk på hva slags prevensjon du ønsker å bruke. Du bør vite om egen helse og eventuell sykdom i familie, som hjerte- og karsykdom, migrene, diabetes.

2. Tenk over hva som er viktig for deg? For noen kan sikkerhet være det viktigste, for andre kan det være viktig å slippe å tenke på at man skal ta noe. Andre igjen vil kanskje ikke ha noe i kroppen, vil ikke ha noe som synes på kroppen, eller sliter med smerter ved menstruasjonen. For noen kan også pris være et tema.

3. Det er viktig å skaffe seg informasjon om de ulike prevensjonsmetodene. Dette kan du få hos helsesøster, fastlegen eller på helsestasjon.

Lurer du på hvor lenge et gjennomsnittlig samleie varer? Les dette.

DE ULIKE PREVENSJONSMETODENE:

Hormonfri prevensjon:



Kobberspiral:

- fordelen er at denne ikke påvirker eggløsning og endrer ikke menstruasjonen. Du trenger heller ikke tenke på prevensjon. Den kan sitte i fem år.

- ulempe er at det kan gi kraftigere menstruasjon og menssmerter.

Lege Trine Aarvold hos Sex og samfunn

Kondom:

- fordel er at det beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer. Fint for dem som er flinke til å passe på å bruke kondom. Gir ingen bivirkninger.

- ulempe er at kondom kan sprekke, og man kan glemme å ta på kondomet.

Trine understreker at spiral også kan brukes av kvinner før de har født.

Hormonell prevensjon med gestagen:

Fordeler og ulemper: - Prevensjon med bare gestagen har ikke hormonet østrogen. Det gir ingen alvorlige bivirkninger som blodpropp, hjerneslag og hjerte- og karsykdommer.

- Felles er at man kan få endret blødninger. Man kan få ingen blødning, lite og regelmessig, uregelmessig eller mye blødninger. Det er ikke farlig med slike blødninger og man er beskyttet.

Spiral

- Sitter inne i henholdsvis tre og fem år, så du slipper å tenke på prevensjon.

P-stav

- Kan sitte inne i tre år.

P-sprøyte

- Du setter sprøyte hver 12.uke, så du slipper huske prevensjonsmiddel hver dag.

Hormonell prevensjon med både østrogen og gestagen:

Fordeler og ulemper: - Bruker man prevensjon med to hormoner gestagen og østrogen så er det lettere vite når man skal ha blødninger, sier Trine og legger til:

- Problemet er at østrogen kan gi alvorlige bivirkninger, så man må vite litt om egen helse og helsen til de i nærmeste familie.

P-plaster

- fordel er at du kun har et plaster på huden, og slipper å huske og ta noe hver dag.

P-ring

- fordelen er at p-ring har en varighet på tre uker. Du setter den i skjeden selv. Du må huske å sette inn p-ringen selv til riktig tid.

P-piller

- Det finnes mange ulike merker og varianter, så du finner trolig noe som passer for deg. Du får regelmessig menstruasjon. Ulempen er at du må huske å ta p-pillene hver dag, til cirka samme tid.

BIVIRKNINGER:

- Bivirkninger ved de ulike prevensjonsmetodene er veldig ulikt fra person til person. Venninnen din kan reagere helt annerledes enn deg på samme metode. Derfor er det viktig å vite at det finnes mange ulike typer og merker, sier Trine og legger til:

- Prevensjon skal føles godt og riktig å bruke, og er det ikke slik, kan du bytte til du finner noe som passer deg.

Hun opplyser i den forbindelse at det er viktig å bli informert om bivirkninger og ubehag på forhånd. Da er slike reaksjoner forventet, og det føles mindre ille når man er forberedt.

-Det er viktig å få objektiv og god informasjon slik at du kan ta et godt og selvbestemt valg.

