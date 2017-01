Vet du egentlig forskjellen på Pepsi og Coca-Cola?

Pepsi kom i 1893, og het faktisk først Brad's Drink (interessant nok ble den laget av en fyr som het Caleb Bradham). Coca-Cola hadde da allerede vært på markedet siden 1886. Mannen bak den andre drikken het John Pemberton.

Begge de to baserte sine oppfinnelser på suksessen til Schweppes, som hadde vært på markedet siden 1783. Så selv om Coca-Cola ofte hevder de var først så var det en sveitsisk vitenskapsmann du kan takke for brusen (Johann Jacob Schweppe).

Hva er det egentlig i Cola?

Den originalen Coca-Cola ble laget av kokain fra kokablader og koffein fra kolanøtter. I 1904 tok Coca-Cola ut kokainen fra brusen, men navnet beholdt de. Pepsi på sin side fikk navnet fra pepsin. Hvis du som oss ikke helt vet hva det er så kan vi fortelle at det er oppkalt etter fordøyelsesenzymet pepsin - som finnes i magesaft.

... men hva er det egentlig i disse drikkene?

I en flaske med Coca-Cola (en halvliter) så er det 53 gram sukker. Det vil si sånn rundt omkring 58 prosent av alt sukkeret du bør ha daglig. Det er 210 kalorier i en vanlig Coca-Cola.

I en Pepsi er det 54 gram sukker, så litt mer sukker enn enn i Coca-Cola. Det er 235 kalorier i en vanlig Pepsi.

Coca Cola Zero og Pepsi Max er versjoner av de to drikkene med kunstige søtningsstoffer istedenfor sukker. I Pepsi Max finner du aspartam, som du også finner i Coca Cola Zero sammen med Acesulfam K.

Begge drikkene er en karamellfarge for å få drikken mørk, fosforsyre er i den for å gjøre den mer syrlig (det er rundt 82 mg fosforsyre i en halvliter Coca-Cola, omtrent det samme som i et stort hardkokt egg).

Det er rundt 75 mg koffein i brusdrikkene, det er litt mindre enn en kopp kaffe og omtrent det samme som i en vanlig stor tekopp.

Drikkene er karbonisert, altså har bobler og spruter over hvis du rister flaskene. Dette er altså gassen Co2 som er mer skadelig for atmosfæren enn for deg (den er ikke skadelig for deg).

Det har vært lang krig mellom Pepsi og cola om å være kulest, og i 1985 prøvde Coca-Cola seg på dette. Og, ja, det var like ukult da som nå.

Reklamen under så nok din far, onkel eller nabo da han var ung.... bare spør om han husker Cindy Crawford.

Smaker de forskjellig?

Ekspertene er enige om at de to brusene smaker forskjellig. Coke (Coca-Cola) skal smake mer rosin og vanilje enn Pepsi som smaker mer sitrus. Ofte beskrives også Coke som mindre skarp enn Pepsi, og er altså mindre søt. Det er mer bobler i Coke enn i Pepsi, altså mer kullsyre.

