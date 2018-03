Våkner du opp midt på natta? Disse triksene kan få deg til å sovne igjen

Det er ingenting som er verre enn å våkne opp lysvåken midt på natta, og vente i evigheter på at man skal bli trøtt nok igjen til å falle i søvn. Det kan være flere årsaker at man våkner midt på natten, og det kan være frustrerende til tider.

Men fortvil ikke - her er noen tips som kan forbedre søvnmønsteret ditt.

Inspirert av Huffington Post, har vi samlet fire gode tips for å sove gjennom hele natten.

1. Ha sex før du legger deg

Årsaken til at vi ofte sover så godt etter en heftig økt med sex, er fordi kroppen ut hormonet «kjærlighetshormonet» oxytocin. Endorfiner blir også slippet under økten, og er kroppens eget beroligende middel.

2. Ta deg en matbit

En studie utført av National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases viser at lavt blodsukker kan være en av årsakene til at man stadig våkner opp midt på natten. Selv om man kanskje skal holde seg unna å spise så sent, finnes det utallige mange valg av sunnere alternativer som man kan konsumere på natten.

Psykolog og søvnspesiealist Michael Breaus forteller Huffington Post at man gjerne burde spise mat som inneholder 75 prosent karbohydrater og 25 prosent protein.

3. Hold det kjølig

Konstant varme i soverommet kan også være en begrunnelse for dårlig søvn. The National Sleep Foundation sier at man burde ha en kjøligere romstemperatur fordi dette gjør det enklere for deg å falle tilbake i søvn.

Ifølge Huffington Post er det også lurt å stikke begge føttene ut av dynen for nedkjølning. Hendene og føttene våre regulerer kroppstemperatur.

4. Erstatt lys med stearinlys

Neste gang du bestemmer deg for å hente noe på kjøkkenet eller ta en liten tur på toalettet, er det greit å huske å bli eksponert til lunt lys. Michael Breaus forteller at lys fra telefonen forstyrret sovemønstret vårt.

- Eksponering av nattlys fortrenger hormonet melatonin, som gjør regulerer søvnmønsteret vårt, forklarer Michael.

Michael foreslår bruk av stearinlys, som gjør det lettere å ikke bli eksponert til hardt lys. Han foreslår også at man skal heller går for lys som er mykere eller en dimmer.

