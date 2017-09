Undersøkelse: - Folk som trener har mest sex

Nok en god grunn til å dra på treningssenteret: Folk som holder seg i form har mer sex!

Det kommer fram i en undersøkelse utført av Opinion på vegne av SATS/Elixia. Her er det blitt undersøkt om det finnes en sammenheng mellom det å ha det bra, lykkefølelsen og trening.

Blant spørsmålene, som ikke bare handler om trening, dreier det seg også om sexlivet. Resultatet viser at nordmenn som ikke trener har i snitt sex 0,92 ganger i uka. Personene som kommer seg på treningssenter, har i snitt sex 1,41 ganger i uka.

Og siden vi liker å slå svenskene, kan vi meddele at i nabolandet er tallene henholdsvis 0,85 (ikke trener), mot 1,16 (trener på treningssenter).

Folk som trener ser mindre TV - positivt med tanke på at man ligger mindre på sofaen - negativt hvis man går glipp av siste nytt på HBO og Netflix.

Health & Happiness Survey 2017 er en kvantitativ undersøkelse, og ble gjennomført som en spørreundersøkelse på nett. Cirka 1000 personer i aldersgruppen 18-65 år i Norge, Sverige, Danmark og Finland har deltatt. I tillegg ble et representativt utvalg som trener på treningssenter spurt. Utgangspunktet for undersøkelsen var: Hva har trening å si for hverdagen vår?

Aktive ser mindre TV



Foruten score på sex, viser det seg at personer somt trener er generelt lykkeligere og mindre deprimert. I studien heter det: «I Norge svarer 52 prosent av SATSELIXIA-medlemmene at de på en skala fra 0-10 har en lykkefølelse på mellom 8-10. I tillegg til følelsen av lykke grunnet fyisk helse, spiller finansiell situasjon, latter i hverdagen og personlige relasjoner inn.

Andre fordeler ved trening er at man ser mindre TV. Nordmenn som ikke trener, ser i snitt 6,6 timer på TV i uka, mens folk som går på treningssenter ser i snitt 5,2 timer på TV i uka.

Altså, tre gode grunner til å trene: Mer sex, mindre slappfisk foran TV-en og du smiler mer!

