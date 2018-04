EGENVEKTSTRENING: Du trenger ikke masse treningsutstyr og tunge vekter for å ha en skikkelig slitsom styrkeøkt. Det er Jørgine Vasstrand aka Funkygine et levende bevis på. Her kjører hun gjennom en kickass treningsøkt for deg. Foto: Nora Angeltveit

Svett styrketrening

Din egen kropp er det perfekte verktøy for å få en real svetteøkt!