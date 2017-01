Studie: 1 av 5 menn ser homo-porno

(SIDE2): En ny studie viser at en av fem menn ser på såkalt homo-porno. Studien, som er gjengitt i Archives of sexual Behaviour, fant også at 55 prosent av homofile ser på sjangeren hetero-porno.

Undersøkelsen har et lite utvalg, bestående av 821 homofile, heterofile og biseksuelle menn i USA, men forskerne bak studien mener at de kan trekke noen slutninger – og stille spørsmål.

- Identifiserer disse mennene seg virkelig med det de er?

Forskerne mener i alle tilfelle at tallene tyder på at menns lyster strekker seg utover egen definisjon av legning. Andre funn er at heterofile ser mindre porno enn homofile og biseksuell, mens biseksuelle har pornovaner som som går på tvers av de to andre legningene.

- Biseksuelle menn ligner mer på heteroseksuelle på noen måter, på homofile på andre ting. Men det igjen reflekterer deres egne spesielle egenskaper. De ligner ikke på de to andre gruppene når det gjelder porno-vaner, noe som er interessant for å forstå biseksualitet, sier leder av studien, Martin J Downing, til Independent.

Studien peker på at funnene viser at menns porno-vaner og menns seksualitet er langt mer komplekst og variert enn det som vanligvis antas.

Kvinner ser stadig mer lesbisk porno.

Kvinner enda mer

Porno-vaner angår selvsagt ikke bare menn, også kvinner ser porno.

En undersøkelse fra 2015 viser at en av tre kvinner ser porno ukentlig, og av disse er det mer enn 4 av 10 som ser på lesbisk porno, som er en økning fra tidligere undersøkelser. 13 prosent opplyste at de ser på homofil porno.

Kvinner er også i voksen alder når de ser mest porno, og flere sier de ser det som gifte, enn før de inngikk ekteskap. I motsetning til menn. Flere menn ser derimot porno daglig, men både menn og kvinner ser porno stort sett alene.

(Uønsket) påvirkning

Og når det er sagt: Med pornovaner menes hvor ofte og hva man ser, ikke at man skal gjøre det slik. I fjor vår fant en britisk undersøkelse at unges pornovaner har effekt på sex-vanene deres, som fører til at flere unge har analsex.

I den nye studien viser det seg at alle de tre gruppene oftest velger porno der deltakerne ikke bruker kondom. Forskerne mener det er interessant for videre undersøkelser.

- Det kan være en sammenheng mellom det å se ubeskyttet sex på film og det å selv ha ubeskyttet sex, med risikoen det innebærer for å få seksuelt overførbare sykdommer.

PORNO: Tidligere pornoskuespiller Bree Olson advarte mot å bli pornoskuespiller..

Advarte



Tidligere pornostjerne Bree Olson la i 2015 ut et åpent brev til unge jenter, der hun advarer mot pornobransjen.

Stikkene til de som ser ned på henne og andre pornoskuespillere på grunn av jobben deres, skinner klart gjennom i det hun skriver under tittelen «Til alle unge kvinner som vurderer å gjøre porno».

- Jeg fant ikke Jesus. Jeg hater ikke porno. Jeg opplevde ikke noe dårlig. Men stol på meg når jeg sier at du ikke bør gjøre det. Når du gjør porno blir du automatisk en adskilt del av samfunnet som utsettes for fordommer, uten å få støtte for sine menneskerettigheter. Porno er ikke farlig – hvordan folk vil behandler deg resten av livet, er, fortalte hun da.

