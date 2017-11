Spiral eller p-stav - hva bør du velge?

Hvis du har funnet ut at p-piller ikke er noe for deg, men likevel er på utkikk etter såkalt langtidsvirkende, reversibelt prevensjon, kan p-stav eller spiral kanskje være tingen.

- Veldig mange unge jenter velger i dag LARC, langtidsvirkende reversibelt prevensjon. Dette er da p-stav og spiral - både kobberspiral og hormonspiraler - som varer i tre eller fem år, sier lege ved Sex og samfunn, Siren Pettersen, til Side2.

Hun forteller at de ser en stor økning av disse prevensjonstypene hos unge jenter i 2017.

Lege Siren Pettersen ved Sex og samfunn.

- I tillegg har man også p-piller, gestagen p-piller (p-piller uten østrogen), p-ring, p-plaster, p-sprøyte og kondom.

Siren Pettersen forteller at fordelen med både p-stav og hormonspiral er at de varer i hele tre til fire år, at de er de sikreste prevensjonsmidlene mot graviditet, at man unngår brukerfeil, at de har lite hormon og ingen risiko for hjerte- og karsykdommer og blodpropp.

Risiko for uregelmessig blødning

Ulempene derimot kan være uregelmessige blødninger.

- Man kan ikke sikkert si hva slags blødningsmønster man vil få med p-stav. Man kan få alt fra ingen menstruasjon til uregelmessig eller regelmessig menstruasjon.

- Ved hormonspiral opplever mange at de mister mensen helt og at man får mye mindre mensensmerter, som mange unge jenter ønsker, sier legen.

- Kobberspiral er også et fint prevensjonsmiddel for de som har en sykdom hvor man ikke skal bruke hormoner og for de som ønsker et hormonfritt alternativ. For de jentene som har mye mensensmerter og en del blødninger under mensen kan kobberspiral forsterke disse menstruasjonsplagene.

Både hormon- og kobberspiral settes inn og tas ut på samme måte.

- Hormonspiral finnes i tre forskjellige varianter. To varianter varer i fem år mens dens siste varianten varer i tre år. Det er litt mindre hormon i den som varer i tre år, og det er litt større sannsynlighet for å bli blødningsfri eller ha lite blødninger med de som varer i fem år, sier legen.

En hormonspiral virker veldig lokalt, og det er lite hormon som går over i blodet.

- Mange får også redusert menssmerter med hormonspiral.

Ingen hormonendringer med kobberspiral

En kobberspiral varer i fem år.

- Den hindrer befruktning vet at den lager et miljø i livmoren som ikke sædcellene overlever i. Den virker derfor også lokalt i livmoren og det er ingen endringer i hormonene ellers, sier Siren Pettersen.

Hun forteller at det er vanlig å blø mer når man har mensen med hormonspiral og at mange også opplever at de får mer menssmerter.

- Kobberspiral kan brukes som nødprevensjon. Hvis den settes inn innen 5 dager etter ubeskyttet samleie er det en svært sikker metode for å hindre graviditet, avslutter hun.

