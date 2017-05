Slik kan du bli bedre i senga

Selv om du ikke trenger noen gode grunner til å ha sex, annet enn lysten, så finnes det noen helsefordeler ved det også. Som at sex gir bedre immunforsvar, reduserer stress og at det er bra for hjertet.

Så når vi kan huke check på at vi ligger for bedre helse, kan vi gå over til hvordan få et enda bedre sexliv. The Independent har samlet noen tips fra ulike studier, og vi gjengir noen gode vaner du kan legge til deg på soverommet:

1. Alkohol

Alkohol reduserer følelsene og opplevelsen din på soverommet. Altså, alkohol er ikke bra for sexlivet. Dette ifølge en studie fra New York University.

2. Komplimenter

En tidligere israelsk studie har vist at når partneren er oppmerksom, så ønsker man sex oftere og mer regelmessig. Dette gjelder spesielt i forhold hvor man har vært sammen en stund - la kjæresten din føle seg elsket.

3. God stemning

Punkt nummer tre snapper vi fra Side3, som tidligere har gjort en sak med såkalte sexeksperter:

- For at kvinner skal kunne bli opphisset, må den delen av hjernen som takler stress og angst bli «skrudd av», viser en nevrologisk studie gjort i Nederland. Med andre, om kvinnen ikke klarer å slappe av, vil hun ikke klare å nyte sex. Så demp belysningen, slapp av og del en fantasi. En undersøkelse utført av universitet Harvard viste at dersom du klemmer en kvinne lenger enn i tretti sekunder, øker dette hennes oxytocin-nivåer og ønske om sex, forteller professor Ian Kerner. Han har også skrevet boken «She Comes First: The Thinking Man's Guide To Pleasuring a Woman».

4. Jobb for forholdet

Par som gjør en innsats for å forbedre sexlivet sitt, har det også bedre i både forholdet og på soverommet. For å opprettholde et langvarig og godt sexliv, så må man utvikle seg - og motiver hverandre til å møte hverandres behov. Forskere fra Universitetet i Toronto mener dette.

5. Kos med hverandre

Å klemme og holde rundt hverandre kan gi et bedre sexliv. Forskning mener at å kose, eller ligge inntil hverandre etter å ha hatt sex, kan forbedre partnerens syn på forholdet, og igjen sexlivet.

6. Forventninger

Hvilke forventninger du har til forholdet, og sexlivet, avgjør alt. Det har Journal of Personality and Social Psychology tidligere skrevet.



Nøkkelen til god sex er at om du ikke forventer å bli tilfredstilt umiddelbart, er det trolig at at du vil oppleve mer tilfredstillelse i det lange løp.

