Slik kan dere snakke sammen om «13 Reasons Why»

Selvmord hos barn og unge er blitt et aktuelt tema gjennom Netflix-serien «13 Reasons Why», skrev Side2 i går.

Bakgrunn:

«13 Reasons Why»: - Serien kan ha påvirket barns tanker om selvmord

Trondheim kommune slår alarm etter flere selvmord- og selvmordsforsøk blant ungdomsskoleelever

Kari Næss, fagkoordinator ved Voksne for Barn, bekrefter at de har fått noen henvendelser rundt temaet selvmord, siden den omdiskuterte TV-serien hadde premiere for kort tid siden.

Kari Næss, fagkoordinator i Voksne for Barn.

Noen av henvendelsene de får, er hvordan man skal snakke med barn og ungdom om det vanskelige temaet.

- Stikkordet er åpenhet, sier Kari og utdyper:

- Voksne må være til stede og snakke om temaet, tåle å høre på det ungdommen sier, og spørre om det de lurer på.

Les også: «13 Reasons Why» beskyldes for å glorifisere selvmord

13 Reasons Why er en amerikansk dramaserie, basert på boken ved samme navn. Den handler om 17 år gamle Hannah Baker som begår selvmord. Før hun tar sitt eget liv, spiller hun inn 13 kassetter som inneholder 13 grunner til at hun velger å avslutte livet sitt. Disse kassettene sendes til klassekamerater. Serien er produsert av popstjernen Selena Gomez.

Dette bør du være oppmerksom på



Kari understreker at det for både voksne og ungdom er viktig å være oppmerksom på endringer. Endringer i oppførsel, skoleprestasjoner, interesser, vennskap, uro og tristhet.

- Foreldre må være opptatt av hva ungdommen gjør på fritiden, hva de ser på nett og hvem de er sammen med i vennegjengen. Og vær da oppmerksom på endringer, ikke minst i overgangen på nye skoler og miljøer. De voksne må finne en balanse mellom å engasjere seg, og ikke overvåke, sier Kari og forteller om en telefon de nylig fikk:

De to hovedrollene. Katherine Langford i rollen som Hannah, og Dylan Minnette som Clay.

- En henvendelse vi nylig fikk var fra en voksen som hadde lovet eget barn å ikke fortelle om en venns hemmelighet som var selvmordstanker. Det er svært viktig som voksen å være lydhøre for barn og unges tanker. Barn skal ikke bære slike ting alene, sier Kari, og går tilbake til henvendelsen:

- Det vi sa til denne moren er at vi har grovt sett to typer hemmeligheter, de gode og de vonde. De gode hemmelighetene er hva en venn skal få i bursdagsgave, de vonde er noe som kan gi bekymringer, som å holde på en venns mørke og dystre tanker. Rådet vi ga er at man skal anerkjenne eget barn som fortalte hvordan en venn har det, det er tegn på tillit. Moren ble rådet til å kontakte Alarmtelefonen for barn og unge (som voksne også kan kontakte ) og læreren som ungdommen har.

Les også saken: Selena Gomez svarer på «13 Reasons Why»-kritikken

Spør ungdommen rett ut



Når det gjelder TV-serien 13 Reasons Why, og temaene som kommer opp der, tenker Kari at det er viktig å spørre ungdommen hva de tenker om temaene. Man kan høre om det har vært mye snakk om det i det siste, eller om han eller hun kjenner noen som sliter med selvmordstanker.

- Vet de om noen som har prøvd å ta sitt eget liv? Er du bekymret for en ungdom, så spør. Spør om en ungdom har hatt tanker om det er best å være dø? Og ikke vær redd for å søke om hjelp.

Kari nevner følgende steder man kan henvende seg: fastlegen, helsesøster, Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller Distriktspsykiatris senter (DPS) for barn over 18 år, Røde Kors sin hjelpetelefon for barn og ungdom og Alarmtelefonen for barn og unge.

- Ungdom som ikke har det bra kan og bør snakke med en de stoler på. Det kan være en lærer, fotballtrener, onkel eller bestemor, sier Kari og legger til:

- Det er sentralt å fortelle at kun et fåtall gjennomfører selvmordstanker. Undersøkelser viser at 5 prosent av befolkningen har hatt selvmordstanker ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Kari ønsker å legge til at de er glad for at Helse-og omsorgsdepartementet har varslet at de vil komme med en ny handlingsplan for å forebygge selvmord.

- Folkeopplysning er veien å gå for å forebygge.

Her kan du få hjelp:

Voksne for barn: 810 03 940

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Kirkens SOS. Døgnåpen: 22 40 00 40

Mental Helse. Døgnåpen: 116 123

Røde Kors hjelpetelefon: 800 333 21

Del denne artikkelen