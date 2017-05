Sarah Hyland slår tilbake mot kroppskritikken på Twitter

Skuespiller Sarah Hyland (26) har fått en rekke kommentarer om utseendet sitt etter at hun postet et bilde kun i t-skjorta tirsdag denne uken. Hun har fått kritikk for at hun er blitt sykelig tynn, og at hun er et negativt forbilde med tanke på anoreksi.

Sarah er best kjent for rollen som Haley Dunphy i suksesserien «Modern Family».

Nå slår Sarah tilbake mot kritikken, for å få slutt på alle de negative kommentarene og skriveriene rundt sin egen kropp og utseende.

Happy #nationalpuppyday from me and Barkley! It's impossible to get him AND Boo in the same photo Et innlegg delt av Sarah Hyland (@therealsarahhyland) torsdag 23. Mars. 2017 PDT

«Jeg ønsker å kommentere noe som er blitt diskutert på Twitter og Instagram. Det handler om vekten min. Vanligvis kommenterer jeg ikke slike ting, fordi de som ønsker å spre negativitet får oppmerksomhet, men jeg vil likevel forklare et par ting og spre kjærlighet», skriver Sarah på Twitter.

I en serie med notiser forklarer hun blant annet at hun har hatt et tøft år. Hun ønsker imidlertid ikke å utdype hva det er snakk om, men at det har ført til en del fysiske forandringer. Skuespilleren opplyser at hun så og si har vært sengeliggende de siste månedene.

«Omstendighetene gjør at jeg ikke har kontroll over hvordan kroppen min ser ut. Men jeg prøver å være så sunn som mulig», heter det blant annet videre.

Sarah forklarer også at Instagram-bildet ble postet for å fronte kjærestens klær, hvor noe av inntektene går til å bekjempe mobbing. Det synes hun er ironisk, da hun selv ble utsatt for mobbing.

Her kan du se Sarahs Twitter-meldinger:

My story as of now. Part 1. pic.twitter.com/6kWlnxgjIb — Sarah Hyland (@Sarah_Hyland) 24. mai 2017

