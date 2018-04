Så lang tid tar det å få en ny bestevenn, ifølge vitenskapen

Det tar tid før et vennskap utvikles og blir dypt - selv om de fleste av oss kan komme på minst en person som man «falt» for allerede første gangen man møttes.

Ifølge vitenskapen finnes det en tidslinje for hvor lang tid det tar å bli bestevenn med noen.

En studie utført av professor i kommunikasjon Jeffrey A. Hall, publisert i the Journal of Social and Personal Relationships i mars i år, gir en indikator på dette. Studien antyder nemlig hvor lang tid det tar å bli bestevenner - i antall timer, skriver Business Insider.

Vi har gjerne en gjeng på 15 personer som vi kaller for våre «venner», men hjernen klarer ikke å registrere å ha vennerelasjoner med mer enn 150 personer, ifølge Independent.

Les også: Slik skjønte de at vennskapet var over

Utviklet nettbasert verktøy

Selv om man føler at man har en spesiell kjemi med noen, tar det tid for hjernen å registrere et geniuint bånd med denne personen.

Hall og en kollega utviklet et nettbasert verktøy som skulle hjelpe dere å finne ut hvor nær folk var vennene sine i undersøkelsen. I den første delen av studien analyserte de svarene til 355 voksne som hadde flyttet de siste seks månedene og så etter nye venner.

Respondentene skulle tenke på noen de hadde møtt etter at de flyttet, og hvordan vennskapet deres hadde utviklet seg. De ble også bedt om å rangere vennskapet til den de tenkte på i kategoriene: bekjent, fjerne venner, venner og bestevenner. I tillegg skulle de anslå hvor mye tid de hadde brukt sammen.

Når respondentene gjorde dette, kunne forskerne se hvor lang tid det omkring tar å utvikle et vennskap i de forskjellige nivåene.

Les også: 10 tegn på at du har en sykt bra bestevenn

200 timer

I den andre delen av studien, ble 112 førsteårsstudenter spurt om to mennesker de hadde møtt i løpet av de to første ukene på universitet. Etter fire og sju uker kunne forskerne følge opp for å finne ut hvordan vennskapene hadde utviklet seg.

Resultatene viser at det tar mellom 40 og 60 timer å bygge et løst vennskap, mellom 80 og 100 timer for å bli regnet som en ordentlig venn og omkring 200 timer å bli en god venn.

I en uttalelse sier Jeffrey Hall:

- Vi må legge tid i det. Du kan ikke knipse med fingrene og få deg en venn. Å holde på nære forhold er det viktigste arbeidet vi gjør i livene våre - de fleste som ligger på dødsleiet er enige.

Han oppfordrer folk til å prioritere å tilbringe tid med potensielle venner.

- Hvis du er interessert i et vennskap, endre konteksten. Hvis dere jobber sammen, spis lunsj sammen eller ta en drink. Disse tingene signaliserer til folk at du er interessert i å være venner med dem.

Vennskap kan selvfølgelig ikke tvinges frem, og kan egentlig ikke måles matematisk. Budskapet er likevel - vil du bli bestevenn med noen? Ja, da bør du tilbringe mer tid med dem!

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen