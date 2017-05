Rebekka (18) holder seg edru hele russetida

- Jeg har valgt å ikke drikke fordi jeg kjenner at jeg ikke har behov for det. Jeg har det like gøy uten, sier Rebekka Reilstad (18) til Side2.

Hun er en av stadig flere russ som velger å holde seg unna alkohol i russetiden, og også såkalt Edruss. Det er et landsdekkende prosjekt som er drevet av ungdomsorganisasjonen Juvente. 580 var registrerte Edruss ved russetidens slutt i fjor, og i år regner de med å ha opp mot 700 reigstrerte ungdom.

Bakrunn:

Derfor drikker norsk ungdom mindre alkohol enn før

Tre jenter om hvorfor de ikke drikker alkohol

Rebekka sier at hun opplever drikkepress, men tror samtidig at det er blitt mer akseptert å være avholds.

- Mange drikker alkohol i russetiden, og mange mener det er en naturlig ting i russetiden. Men etter at vi hadde stand på Landstreffet så opplevde vi at mange aksepterte valget vårt, sier 18-åringen.

Fra mai og utover er høytid for fest og festival, og for mange betyr det økt inntak av alkohol. Tall viser imidlertid at unge i Norge har et lavt alkoholforbruk sammenlignet med andre land.

Les også: Advarer unge mot å blande energidrikk og alkohol

Les saken: Politiet forbyr medbrakt alkohol på russetreffet i Kongeparken

Drikker ungdom mindre?



En av de større undersøkelse om rusmidler og tobakk blant ungdom er den store europeiske skoleundersøkelsen – ESPAD, som er foretatt mellom 1995-2015 blant 15-16-åringer. Dette er et forskningssamarbeid mellom mer enn 40 europeiske land innen temaet ungdom og rus.

Tidligere har vi hatt en økning når det gjelder unges alkoholkonsum, men tallene fra ESPAD, som kom i fjor, viser at trenden har snudd. Her kom det også fram at norske tenåringer (15-16) var i det nedre sjiktet når det gjelder andel som har drukket alkohol. I 2015 var det en relativt lav andel av norske 15-16-åringer som oppga å ha drukket alkohol noen gang, sammenlignet med andre land. Det viser seg også at blant dem som drakk alkohol, drakk de sjeldnere enn samme aldersgruppe i andre land.

Les mer: Her er russeknutene 2017 - for de som ikke drikker alkohol

Forsker Elin Kristin Bye ved Folkehelseinstituttet mener ESPAD-undersøkelsen er like aktuell i 2017:

- Det er ingen grunn til å tro det har vært store endringer for 16-åringer mellom 2015 og i dag.

Les mer om unges alkoholvaner: Derfor drikker norsk ungdom mindre alkohol enn før

- Kanskje det er blitt innafor?



Rebekka synes det er vanskelig å si noe om undgoms alkoholvaner i russetiden og ellers på fest, fordi hun kjenner på at drikkepresset er der.

- Men for eksempel etter Landstreffet, så var det mange som aksepterte valgene våre. Kanskje det er blitt sånn at færre drikker? Kanskje det er blitt mer innafor? Sier hun og fortsetter:

- Men jeg føler man blir sett på som annerledes, det må jeg ærlig si. Drikkepresset er der utenom russetiden også, men jeg står imot. Det å gå på fest uten å ha kontroll er ikke noe jeg ønsker. Men jeg mener at det med alkohol er et individuelt valg, og vi dømmer ikke de som drikker, sier hun.

Les mer: Emil (18) er eneste gutt på russebuss med 27 (!) jenter

Del denne artikkelen