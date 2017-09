Over 250.000 kvinner har droppet celleprøve

Over 250.000 kvinner lar være å ta celleprøve – et alarmerende høyt tall, ifølge Kreftforeningen, som konkluderer med at liv kunne vært reddet hvis flere hadde latt seg teste. Nå sparker organisasjonen i gang kampanjen #sjekkdeg for å få flere kvinner til å ta celleprøve.

– Livmorhalskreft er en kreftform som kan ta 10–15 år å utvikle. De som ikke har sjekket seg de siste ti årene, er derfor særlig utsatt, og det er viktig at vi får dem inn i livmorhalsprogrammet nå, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel er bekymret over det store antallet kvinner som lar være å ta celleprøve.





34.000 flere har testet seg

Etter #sjekkdeg-kampanjen, som nå arrangeres for tredje året på rad, har 34.000 flere kvinner tatt celleprøve for å sjekke seg for celleforandringer og livmorhalskreft.

Avdøde Thea Steens engasjement for saken og #sjekkdeg-kampanhen får mye av æren for at flere kvinner nå tar celleprøve.

Thea ble diagnostisert med livmorhalskreft i 2015 etter at hun hadde flyttet til New York for å jobbe som frilansjournalist.

Etter at hun hadde fått diagnosen, viet hun tiden sin til å jobbe for at flere kvinner skulle sjekke seg og oppdage eventuell livmorhalskreft tidligere. Thea Steen døde 17. juli 2016.

Og selv om flere nå har tatt prøven, tester fortsatt fire av ti kvinner seg ikke regelmessig.

Thea Steens engasjement for livmorhalskreftsaken og #sjekkdeg-kampanen har fått flere kvinner til å sjekke seg for celleforandringer.





Forlenger arbeidstiden

Fastlegene skal derfor ha en særlig oppmerksomhet på celleprøver i september, blant annet ved å spørre sine kvinnelige pasienter om slike prøver.

I tillegg vil gynekologene forlenge arbeidstiden sin ved tolv sykehus landet rundt 18. september, for å ta celleprøver av kvinner som ikke har sjekket seg de siste tre årene.

Mange fastleger undersøker ikke

Nå er det ikke like enkelt å få tatt en gynekologisk undersøkelse alle steder i landet. 19 fastlegekontorer opplyser til Forbrukerrådet at ingen av deres fastleger utfører gynekologiske undersøkelser. Kvinner risikerer dermed måneder med ventetid eller flere timers reisevei for en enkel celleprøve mot livmorhalskreft hos gynekolog.

– Kvinner skal slippe belastningen det er å stå måneder i kø eller ha flere timers reisevei for å få utført en enkel gynekologisk undersøkelse, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.

Hele 32.544 pasienter tilhører et av de 19 fastlegekontorene som unnlater å gjennomføre gynekologiske undersøkelser.

I Stor-Oslo opplyser fem fastlegekontorer at de ikke utfører gynekologiske undersøkelser. Samtidig er ventetiden ifølge Forbrukerrådet på mellom 3–8 måneder hos de tre største gynekologiske klinikkene i hovedstaden.

