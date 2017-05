Ny undersøkelse: Alderen kvinner har den beste sexen

(SIDE2): I en ny undersøkelse utført av teamet bak prevensjonsappen Natural Cycles svarte 2.600 kvinner på spørsmål om blant annet deres erfaringer med orgasmer, seksuell attraktivitet og hvor mye de nyter sex.

Svarene ble delt opp i aldersgruppene under 23 år, 23-35 år og fra 36 og over.

86 prosent av kvinnene i den eldste alderskategorien svarer at de har hatt et godt samleie de fire siste ukene. I den midterste alderskategorien svarer 76 prosent at de har hatt et godt samleie de siste fire ukene, mens «kun» 56 prosent i den yngste kategorien svarer det samme, skriver Daily Mail.

De eldste kvinnene scorer også høyest når det kommer til orgasme. Nesten seks av ti svarer at de har fått flere og bedre orgasmer. For den midterste og yngste aldersgruppa, gjelder det fem av ti.

På spørsmålet om seksuell attraktivitet, scorer de eldste høyest. Hele åtte av ti av de spurte svarer at de føler seg sexy.

Til sammenlikning svarer kun fire av ti i den midterste aldersgruppa at de føler seg sexy, mens syv av ti i den yngste gruppa svarer det samme.

- Resultatet av denne undersøkelsen sender ut et veldig positivt budskap om noe som oss kvinner har kjent til lenge; jo eldre du blir, jo bedre kjenner du din egen kropp, og kan ha et bedre sexliv samt være mer sikker på din egen kropp, sier Natural Cycles talsperson Amanda Bonnie til Daily Mail.

I undersøkelsen kom det også fram at flertallet av kvinnene følte at monogami var nøkkelen til et lykkeligere sexliv.



