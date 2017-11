Ny studie viser at p-piller øker kvinners risiko for selvmord

Unge kvinner og spesielt tenåringsjenter er mest utsatt, og studien viser at tendensen toppet seg 3–6 måneder etter at jentene og kvinnene hadde begynt å ta ulike former for hormonell prevensjon, skriver den danske avisen Politiken.

Undersøkelsen er offentliggjort i det anerkjente tidsskriftet The American Journal of Psychiatry.

Forskerne på Rigshospitalet har fulgt 476.000 kvinner fra de fylte 15 år i perioden 1996 til 2013. Litt over halvparten av kvinnene begynte å ta en eller annen form for hormonell prevensjon i løpet av undersøkelsesperioden.

Les også: Er det farlig å hoppe over mensen?

I alt ble det registrert 6.999 selvmordsforsøk og 71 gjennomførte selvmord blant alle kvinnene som deltok. Kvinner som hadde begynt med hormonell prevensjon, var langt høyere representert blant disse.

– Noen kvinner er av uvisse årsaker spesielt følsomme overfor naturlige hormonelle svingninger. Når de så påføres eksterne hormoner i større mengder fra prevensjonsmedisinen, kan det forsterke de følelsesmessige svingningene, som altså i verste fall kan føre til selvmord, sier studiets seniorforfatter, professor Øjvind Lidegaard, ved Rigshospitalet i København, til Politiken.

Han understreker samtidig at de langt fleste kvinner tåler p-piller og lignende preparater godt.

Ifølge Anders Beich, leder for Dansk Selskap for Almen Medicin, er det amerikanske undersøkelser som viser en omvendt sammenheng. Han understreker også at leger er klar over at bruken av prevensjon med hormoner for enkelte øker risikoen for depresjon.

Les også: Vet du hva slags prevensjon du egentlig bør velge?

Og denne: Ny forskning: P-piller kan endre hjernestrukturen din

(©NTB)

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen