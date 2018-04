Ny studie: Å spise pasta gjør deg ikke tjukk

Pasta har hatt et rykte på seg for å være «verstingmat», og nærmest ulovlig for folk som ønsker å leve sunt eller gå ned i vekt på grunn av karbohydratene.

Nå tyder en ny forskningsstudie publisert i BMJ Open på at pasta tvert i mot kan være en del av et sunt kosthold uten at det å spise pasta selv øker sjansen for å legge på seg noen kilo.

Målte innvirkning på vekt

- Studien viser at pasta ikke fører til vektøkning eller en økning i kroppsfett, sier Dr. John Sievenpiper, lege ved St Michael's Hospital i Toronto og hovedforfatter av studien ifølge Independent.

En rekke medier, som Science Daily og Medical News Today har også omtalt forskningsstudien.

I studien ble det undersøkt hva slags virkning inntak av pasta hadde på vekten og BMI-en til 2488 deltakere.

Personene som deltok i studien spiste i gjennomsnitt 3,3 porsjoner pasta i uken i stedet for andre karbohydrater, samtidig som de gikk på en såkalt lav glykemisk-diett.

Glykemisk indeks sier noe om hvordan maten vi spiser har en effekt på blodsukkeret vårt og insulinen, skriver Norsk helseinformatikk (NHI). Mat med lav glykemisk indeks gir en mer langsom jevn strøm med glukose og gjør at blodsukkeret øker i et mer langsomt tempo, sammenlignet med mat med høy glykemisk indeks.

NHI lister opp blant annet pasta, tørkede bønner og belgfrukter, de fleste typer frukt, flere helkornsbrød og rugbrød som eksempler på matvarer med lav glykemisk indeks.

- Kan være del av et sunt kosthold

Forskerne ved St Michael's Hospital fant faktisk ut at de som spiste pasta som en del av en lav glykemisk diett faktisk gikk noe ned i vekt.

- Så i motsetning til bekymringene som har eksistert, kan pasta være en del av et sunt kosthold slik som en lav glykemisk diett, sier John Sievenpiper.

I studien konkluderes det også med at mer forskning er nødvendig for å kunne slå fast om det å spise pasta kan ha den samme effekten når den kombineres med andre typer kosthold.

