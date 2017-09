Noah Lindaas: - Det er ingenting å skamme seg over å være trans

- Det er derfor jeg vil snakke åpent om dette, for jeg har ikke noe mer krav på støtte enn andre – alle har krav på det! sier Noah.

Noah Lindaas er fem år og han er på kino med klassen. Den dagen tenker femåringen ekstra mye. Han skjønner ikke hvorfor han ikke kan være Egon i filmen, og han tenker over at han føler seg mer som de andre guttene i klassen, og har det bedre med dem.

I dag er Noah 20 år, men han kan huske kinodagen ennå og hvilke tanker han hadde som barn den dagen. Det var første gang han tenkte på at kjønnet han var tildelt ikke samsvarte. I ettertid var det mange episoder og år som gjorde at han har glemt. Siste oppgjøret Noah hadde med sin egen kjønnsidentitet var i en alder av 15 år.

- Ikke alle er som meg. De fleste sender ut signaler tidlig, men det er langt fra alle som skjønner det så tidlig som meg, som tar et oppgjør så tidlig, sier Noah til Side2.

Han skjønte at han var gutt, lenge før han egentlig forstod hva kjønn var.

- Jeg hadde kort hår og «gutteleker». Men jeg var heldig, jeg ble sett. Og mamma synes det var greit. Men selv om jeg synes det var greit, betyr det ikke at alle andre syntes det. Jeg har møtt mye motstand og skoletiden var kjempeubehagelig.

Det er denne motstanden og egne erfaringer Noah skal fortelle om under Skamløsdagen i regi av Sex og samfunn mandag. Temaet er skam og seksualitet, og Noah skal snakke om skam og følelser knyttet til kjønn, kropp og kjønnsidentitet, sammen med sykepleier Anders Røyneberg.

«Jeg følte meg forfulgt»



Noah kan mye om temaene. For selv om han hele oppveksten ble oppfattet som en gutt, var det likevel ikke like enkelt på barneskolen.

- Jeg fikk spørsmål hver dag om jeg var gutt eller jente fra de eldre barna. De skjønte ikke hvilken garderobe jeg skulle skifte i da vi hadde gym, og jeg måtte vente utenfor. Jeg følte meg forfulgt, sier Noah og sier at mange har spurt ham om hvor lærerne var på denne tiden.

Noah fra barndommen. Her sammen med lillebroren.

- Problemet var at de trakk seg unna. Jeg vet ikke om det var fordi de ikke visste hvordan de skulle forholde seg til meg, eller om de visste for lite om tematikken. De valgte uansett å ikke gjøre noe. De var konfliktskye.

Tiden på barne-og ungdomsskolen ble tøff for Noah. Han kaller årene «kjempeubehagelig», og han følte seg aldri trygg. Han turte ikke gå alene, ikke på grunn av fysiske trusler, men fordi han følte alt han gjorde og sa ble feil. Heldigvis har Noah en fantastisk mamma, påpeker han selv. Hun har hjulpet ham gjennom mye.

- Da jeg begynte på Steinerskolen ble alt bedre. Jeg hadde byttet skole for å begynne på testosteron, og da ble jeg sett av både lærere og elever. Alle visste hvem jeg var, men det var aldri noe snakk om det, og alt ble tilrettelagt – både på skoleturer og i gymmen. Det var så utrolig bra, det var tre gode år.

Hvordan er det å være transperson?



Noah har erfart å møte lite forståelse, før den gode tiden på videregående. Og det er nettopp dette som er et av spørsmålene på Skamløsdagen: Hvordan er det å være transperson i dag?

- Det er et vanskelig spørsmål, og veldig interessant.

Noah må tenke seg om.

- Jeg vet ikke om jeg skal begynne med det positive eller negative. Kanskje det negative. Nei, jeg må begynne med det positive.

20-åringen påpeker at vi tross alt bor i Norge, og at man gjerne får den behandlingen som trengs – enten på Rikshospitalet eller privat. Man kan få hjelp til både testosteron- og kirurgibehandling, sier Noah.

- Også er det flere mennesker som er åpne nå. Psykologer og helsepersonell begynner også å interessere seg for temaet. Alt dette gjør at mye blir lettere på mange måter, og det er den positive siden.

- Men så er det andre som ikke er slik. De som vet at jeg er trans og forholder seg til meg annerledes. De går rett på og spør: Hva har du i buksa? Jeg har prøvd å finne svar på hvorfor det er greit å spørre om det, de tenker vel at jeg er så annerledes at det er greit, men det er ikke greit.

Har venner som blir banket på byen



Noah sier at han ikke kan forstå hvorfor det spørsmålet er mer spennende, enn å finne ut hvordan han er som person.

- Jeg er så mye bedre enn at jeg bare er trans. Så da må jeg ofte svare, at slikt spør man ikke om, sier han og legger til at han har mange historier fra langt verre ting enn å bli stilt spørsmål:

- Jeg har venner som er blitt banket opp på doer eller kastet ut fra byen. Noen tør ikke gå på do på utesteder. Vi har fortsatt den følelsen av å føle seg altfor synlig, hvis du skjønner? Det er faktisk noen ganger snakk om liv og død – jeg hadde helt ærlig ikke vært her i dag hvis jeg ikke hadde gått på testosteron, det forandret livet mitt, sier Noah og påpeker igjen at han hele veien har fått mye støtte fra familie og venner:

Transperson Personer med kjønnsidentitet(er) eller kjønnsuttrykk som bryter med det samfunnet forventer av dem på grunnlag av hvilket kjønn de fikk tildelt ved fødselen. Noen transpersoner er kvinner eller menn, andre er verken menn eller kvinner og noen kategoriserer ikke sin egen kjønnsidentitet. Transperson er som oftest ikke en kjønnsidentitet, men en beskrivende kategori. ’Transperson’ er et samlenavn som inkluderer blant annet transvestitter. Trans handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ikke om seksualitet. Transpersoner kan være skeive, lesbiske, hetero-, bi- eller homofile. Noen transpersoner har medisinsk behov for å modifisere kroppen sin slik at de føler den stemmer med deres identitet.

Ikke alle mennesker som her er definert inn i transbegrepet ønsker å bli definert som trans. Dette skal respekteres. (Kilde: foreningenfri.no)

- Det er sterkt å tenke på selvmordsstatistikken, som er høy, og det er ikke mange som opplever like god støtte som meg. Det er derfor jeg vil snakke åpent om dette, for jeg har ikke noe mer krav på støtte enn andre – alle har krav på det!

«Jeg har følt mye på skam»



Mandag deles også Skamløsprisen ut, til en person eller organisasjon som har oppmuntret til mot og åpenhet om skambelagte temaer innenfor seksualitet. Bakgrunn: Nancy Herz: «Jeg var sint over at jenter som tør å være annerledes blir skamgjort»

- Jeg har følt mye på skam gjennom hele livet. Jeg føler det for første gang har sluppet taket nå, og at jeg har funnet stolthet istedenfor, blant annet fordi jeg jobber hardt for å finne lykke. Misforstå meg rett – skam lager man selv og skaper det i hodet, helt på egenhånd, men man trenger en faktor og pekefinger utenfra også. Jeg ville jo ikke skammet meg hvis ingen hadde sagt til meg at det er feil? Flertallet vinner.

- Men nå tenker jeg at det er bra å være seg selv. Det er ingenting å skamme seg over å være trans, man skal være stolt og akseptere seg selv, selv om det kanskje ikke er helt slik man hadde tenkt det skulle bli.

Det er 15 år siden Noah var på kino med klassen, og følte han heller var en av gutta. Først nå synes han livet er skikkelig fint, som han selv beskriver det.

- Tror aldri jeg har vært nærmere lykke enn jeg er nå. Jeg har gått to år på testosteron og venter på konsultasjon til kirurgi av brystkassa, jeg har mange venner og et liv jeg vil leve. For første gang på lenge gleder jeg meg til å se hvordan det fortsetter.

Disse tre nettsidene mener Noah er viktige:

Sex og samfunn



FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Skeiv Ungdom

