Nesten 1 av 10 vil skifte ut kjæresten neste år

(SIDE2): Året 2016 har for mange vært en 366 dager lang skuffelse: Donald Trump gikk til topps i det amerikanske valget, vi takket farvel til artister som David Bowie, George Michael og Prince og det norske herrelandslaget har nok en gang ikke klart å kvalifisere seg til et stort mesterskap.

De fleste av oss krysser fingrene for at 2017 kommer til å bli bedre, men skal vi tro nettdating-tjenesten Match.com ser det ut til at neste år kan få en kinkig start.

For i en spørreundersøkelse utført av InFact Norge på vegne av Match, svarer nesten 1 av 10, hele 8,6 prosent, av de som har kjæreste i dag at de vurderer å bytte ut partneren.

– At nesten 1 av 10 som har samboer vurderer å gå ut av forholdet kan virke overraskende. Vi vet imidlertid at mange evaluerer de ulike aspektene i livet ved slutten av året, inkludert om personen man deler livet med er den rett, opplyser presseansvarlig Robin Rutberg Goncalves i en pressemelding fra Match.com.

Savner ikke kjæreste

Av mer hyggelig fakta som kommer frem, viser det seg at det er en myte at man er trist og lei seg som singel i høytider.

9 av 10 single opplyser at de ikke savner noen kjæreste juletiden. 4 av 5 spurte legger til at det å være singel på Nyttårsaften heller ikke er noe problem.

– Det ser ut som det er en myte at man er ensom i julen uten kjæreste. Det henger nok litt sammen med at det som før var en familiehøytid nå i større grad er en høytid man tilbringer med venner. Men det betyr ikke at nordmenn har sluttet å lete etter kjærligheten, legger Goncalves til.

Det skal nevnes at de som synes singeltilværelsen er kjedelig i julen, er personer i alderen 30 år til 44 år. Her svarer 60 prosent at de savner en partner. 25 prosent av disse igjen legger til at julen gjør savnet større etter en partner større.

Den beste dagen for sjekking



Men jakter på kjærligheten, gjør nemlig nordmenn. Tall Match.com opererer med, viser at rundt 500.000 nordmenn vil være på "sjekker'n" i 2017.

Og den beste dagen for nettdating, er faktisk den første dagen i det nyåret.

– Hvis du vil begynne å date er 1. januar en dato du bør merke deg. Basert på erfaring fra tidligere år vil denne søndagen være den travleste dagen på Match. Vi forventer en vekst på over 150 prosent sammenlignet med en gjennomsnittelig dag, sier Goncalves.

1. januar er også dagen nordmenn er mest aktive på en annen datingapp. Happn kunne nylig opplyse Side3 om at den første dagen i det nye året er dagen de har flest brukere.

Ut med det gamle, inn med det nye.

Match.com opplyser at 1007 nordmenn fra hele landet har deltatt i undersøkelsen som ble utført i desember.

PS. Skulle du være så uheldig å oppleve et kjærlighetsbrudd i disse tider, kan denne bloggen være til stor inspirasjon om at livet faktisk går videre.

