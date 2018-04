Nå kommer det en rosa KitKat-sjokolade

Har du hørt om rubinsjokolade? Kanskje ikke, for sjokoladetypen ble utviklet sent i 2017 av det sveitsiske selskapet Barry Callebaut, og er med det et svært nytt tilskudd til sjokoladefamilien.

Nå får søtmonser som oppholder seg i Storbritannia imidlertid snart mulighet til å smake på den nye sjokoladetypen - gjennom sjokolademerket KitKat.

Nestlé først ut

Giganten Nestlé har vært et av de første selskapene til å selge rubinsjokolade, gjennom lanseringen av Chocolatory Sublime Ruby KitKats, i Japan og Korea.

Nå kommer imidlertid den velkjente KitKat-sjokoladebaren i rosa variant til Storbritannia i løpet av neste uke, melder Daily Mail og Standard.

Ifølge avisen kommer den klassiske KitKat-sjokoladen, til å bestå av vaffelkjeks dekket med rosa sjokolade i stedet for vanlig melkesjokolade.

ROSA: KitKat Chocolatory Sublime Ruby er navnet på den nye KitKat-sjokoladen som har en tidsriktig rosa farge.

Navn fra kakaobønnene

Rubinsjokolade har fått navnet sitt fra kakaobønenen som brukes til å fremstille sjokoladen, Ruby-bønner.

Den rosa fargen er naturlig, og kommer etter at bønnene har gått gjennom en prosess for å få frem smakene og fargetonene.

Den nye typen sjokolade blir en ny fjerde type til den opprinnelige mørke sjokoladen, melkesjokoladen og den hvite sjokoladen.

Smaken på den nye sjokoladen skal ifølge flere medier minne om bær.

Alex Gonnella, markedsdirektør for Nestlés britiske konfektavdeling, uttaler:

- Rubinsjokolade er en stor konfektinnovasjon og vi er veldig stolte over at KitKat er det første store merket i Storbritannia som bruker denne spennende nye sjokoladen.

Vi krysser fingrene for at det blir mulig å smake på denne i Norge snart også!

