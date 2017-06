Nå får også gutter tilbud om gratis HPV-vaksine

I mai kom nyheten om at regjeringen ønsker å tilby gutter i 7. klasse HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet fra og med skoleåret 2018/2019.

På nettsidene sine skriver Helse- og omsorgsdepartementet at vaksinering av gutter kan føre til en reduksjon av HPV-relatert kreft blant menn.

I denne artikkelserien tar Side2 opp HPV, HPV-vaksinen og livmorhalskreftproblematikken. Vi har stilt Folkehelseinsitituttet spørsmål som unge kvinner lurer på om HPV.

- Kreftformene som kan knyttes til HPV hos menn, er kreft på penis, analkreft og kreft i munn og svelg. Ved å tilby vaksinen til gutter, har de også mulighet til å beskytte seg mot HPV-relatert kreft, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl, til Side2.

100 menn rammes hvert år

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjorde Folkehelseinstituttet en utredning om hvorvidt gutter skulle anbefales HPV-vaksine.

Omtrent 100 menn rammes av HPV-relatert kreft hvert år, og for at også gutter skulle ha mulighet til individuell beskyttelse, konkluderte arbeidsgruppen at vaksinen også bør bli et tilbud til gutter i 7. klasse.

HPV er den mest vanlige seksuelt overførbare infeksjonen vår, og er et virus som gir infeksjon i hud og slimhinner. Det finnes totalt rundt 200 forskjellige typer HPV og 12 av dem kan knyttes til utvikling av kreft. De to vanligste kreftfremkallende typene HPV er 16 og 18.

Kvinner rammes oftere enn menn



- Hvorfor er det slik at jenter og ikke gutter har fått den tilbudt til nå?

- Kunnskapen at HPV var årsak til all livmorhalskreft ble etablert først. Senere har man også funnet at menn rammes av kreft som skyldes HPV, men denne kunnskapen er altså nyere.

Hun legger til:

- I tillegg rammes kvinner i mye større grad enn menn av HPV-relatert kreft, med om lag 400 tilfeller blant kvinner hvert år, hvorav cirka 300 er livmorhalskreft, og 100 tilfeller blant menn, sier Margrethe Greve-Isdahl.

Livmorhalskreft er den vanligste kreftformen som er forårsaket av HPV, men kreft i munn og svelg hos menn er økende. HPV-vaksine vil kunne beskytte mot infeksjoner med HPV-typene 16 og 18 som er de to som oftest kan føre til HPV-relatert kreft i dette området.

