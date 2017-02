Nå er forskerne ett steg nærmere prevensjon for menn

Vasalgel, et nytt prevensjonsalternativ for menn, er planlagt tilgjengelig for mennesker i 2018.

Som kjent, har det ikke eksistert noen prevensjonsmetode for menn som ikke er permanent, bortsett fra kondom.

Nå har forskerne gjort et stort gjennombrudd i testingfasen, skriver Cosmopolitan.

Ifølge Parsemus Foundation, som er selskapet som står bak Vasalgel, har de nylig gjort et vellykket forsøk på aper. Ifølge selskapet er det nå bevist at stoffet er trygt og effektivt for større primater gjennom et årslangt forsøk gjort ved California National Primate Research Center.

Av de 16 apene som fikk injisert geleen, forekom det ingen befruktninger.

Vasalgel er et prevensjonsalternativ i geléaktig form som sprøytes inn i sædlederne som frakter sæd ut fra testiklene.

Det Vasalgel gjør, er å blokkere for sædcellene. Likevel kan man få utløsning fordi sædvæsken fortsatt trenger gjennom geleen, men da uten sædceller i som kan befrukte et egg.

Ape-forsøket regnes som et gjennombrudd fordi forskerne ønsket å påvise at Vasalgel er både effektivt i å forhindre uønsket graviditet og ikke bare i å blokkere sædceller.

Det at det forsøket er gjort på store primater som ligner mennesker, er også viktig.

Neste år skal geleen etter planen testes på mennesker.

