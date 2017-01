Miss Norway-deltaker: - Noen dager har jeg så mye angst at jeg ikke går ut

«Jeg kjenner meg stresset, som om jeg må rekke noe eller har mistet noe viktig. Hjertet begynner å banke fort. Det kiler helt fra lilletåa og opp til skulderen. En strøm av kaldt og varmt som går gjennom hele kroppen. Jeg blir kvalm og det kjennes som om jeg må kaste opp. Jeg blir svett i hendene og skjelver i stemmen».

Eli Marie Almeli beskriver redselen hun føler når hun får panikkangst. Når vi snakker med henne på telefonen hadde hun et anfall kvelden i forveien.

- I går kom det helt plutselig, uten at det hadde skjedd noe og helt uten grunn, sier hun.

Eli Marie deltar i Miss Norway 2017. Hun vil være med i konkurransen for å pushe seg selv, og i håp om at hun kan bruke stemmen sin til noe bra.

26-åringen ønsker å fortelle sin historie for å hjelpe andre som sliter med angst. Hun er en av deltakerne i årets skjønnhetskonkurranse «Miss Norway». At hun setter en stemme og ansikt på sosial angst og panikkangst, håper hun gjør at andre ikke føler seg så alene.

Fikk mye kjeft i barndommen



Eli Marie merket at noe ikke var som det skulle allerede da hun var 16 år. Hun forteller at hun hadde blitt mobbet i oppveksten, og at noe av grunnen var at hun har ADD (svikt i oppmerksomhet og konsentrasjon). Hun var gjerne den som snakket høyest i klassen og fikk mye kjeft av lærere og andre rundt henne.

- Jeg tror det er en av grunnene til at jeg har sosial angst. Jeg fikk så ofte høre «hysj». Nå tør jeg nesten ikke snakke høyt. På videregående førte det til at jeg ble motsatt av hva jeg var på barneskolen, jeg ble hun som satt seg langt bak i klasserommet, sier hun og fortsetter å fortelle:

- Jeg satt til slutt alene på rommet mitt, og jeg prøvde også å bytte skole, men det ble ikke bedre.

Angst - Angst er en av de vanligste psykiske helseplagene i Norge. Om lag 30 prosent får en angstlidelse i løpet av livet. - Angst opptrer ofte i kombinasjon med depresjon. - Angst er ubehagelig, men ikke farlig. Det finnes forskjellige typer angst, men fellestrekk er følelse av frykt eller sterkt ubehag. - Symptomer: - Sterk følelse av redsel, og at du ikke kan kontrollere det som skjer med deg. Noen ganger kan du oppleve det som om angsten kommer helt plutselig og uten forvarsel. Fysisk kan angst kjennes ved at du får hjertebank, skjelving, pustevansker eller at du tror du skal besvime eller kaste opp. - Du kan bli kvitt angsten eller lære å håndtere den bedre, med rett behandling og ved hjelp av egen innsats. (kilde: psykiskhelse.no) - Trenger du hjelp?

- Du kan kontakte Legevakten

- Fastlegen kan hjelpe deg med lette og moderate lidelser. Fastlegen kan hjelpe med ønsket behandlingstilbud. Fastlegen kan og hjelpe med henvisning til psykolog eller psykiater.

- Hjelpetelefoner: Mental Helses Hjelpetelefon og Kirkens SOS svarer hele døgnet. (kilde: psykiskhelse.no)

Lat eller angst?



Eli Marie kom seg gjennom skoletiden, men fikk ofte høre at hun var lat. Derfor trodde hun at det var det det handlet om. Først da hun var i begynnelsen av 20-årene fikk hun hjelp hos psykolog og begynte å forstå at hun ikke er lat. Hun sliter med angst.

- Nå går jeg til psykolog og jeg har også et godt forhold til mamma, slik at jeg kan ringe henne når det er noe. Hun er forståelsesfull og det er kjæresten min også. Jeg har prøvd å forklare han hvordan det er å ha angst og prøver også å få de jeg forholder meg mest til til å forstå.

- Jeg har skjønt at det ikke er noe pille som kan fikse dette, og det vil jeg ikke heller. Jeg prøver heller å presse meg selv.

«Kommer jeg ut døra er alt lettere ... »



Eli Marie bor i Oslo. Hun har vært av og på jobber, men har nå valgt å fokusere på helsen. Hun sliter med søvn og angsten gjør at det kan være vanskelig å komme seg på jobb. Målet er å bli frisk og gjøre det bra i Miss Norway-konkurransen.

- Jeg presser meg selv ved at jeg har rutiner på morgenen, slik at jeg klarer å komme meg ut av leiligheten. Begynner jeg å tenke negativt prøver jeg å tenke at det er i tankene mine og avleder meg selv. Med en gang jeg er ute av døra er ting lettere.

- Nå prøver jeg å lære meg at dette er en del av meg og at jeg må leve med det. Jeg synes det er kjipt at jeg har angst, og det er noen dager jeg ikke kommer meg ut av leiligheten, selv ikke på butikken.

Angst er ikke flaut



Eli Marie valgte å melde seg på Miss Norway-konkurransen for å øke sin egen selvtillit, utfordre seg selv, men også for å vise andre som sliter psykisk at man kan få til det man vil i livet. Når hun leser om andre som sliter, eller ser personer som forteller åpent om problemene sine på TV, så har det hjulpet henne mye. Hun håper at hun kan hjelpe andre igjen.

- Det er ikke flaut og jeg er ikke alene. Jeg har funnet ut at den eneste måten å overvinne den sosiale angsten på er å være åpen og snakke om den som en tredje person. Du skal ikke bestemme over mitt liv. Du skal ikke bestemme at jeg ikke skal få gjøre ting jeg egentlig vil. Det var mye av grunnen til at jeg meldte meg på Miss Norway-konkurransen.

Eli Marie vet at det blir en utfordring psykisk å delta, men det er hun klar for. 26-åringen mener angsten har fått styre for mye av livet hennes til nå.

- Man er ikke dømt resten av livet, man kan vinne over angsten. Til en viss grad. Man trenger ikke la den styre livet, selv om det ville vært det letteste, sier hun og ler litt:

- Samtidig tenker jeg at man må godta at man har angst. Hver dag er en kamp for å prøve å leve så normalt som mulig. Men jeg tenker at hvis jeg kan være så heldig å få en stemme som folk hører etter, så må den brukes til noe bra.

