«Mensen er brun og klumpete. Hva er dette?»

Side2 har samlet noen spørsmål om menstruasjon som unge lurer på, og spurt lege Trine Aarvold i Sex og samfunn om hjelp til svar.



Lege Trine Aarvold i Sex og samfunn.

Nå fortsetter vi med spørsmålet: «Mensen er brunt og klumpete. Hva er dette?»

- Inne i livmoren er det en slimhinne som blir bygget opp under en menstruasjonssyklus slik at den blir full av blodrikt vev. Når det ikke blir en befruktning av eggcellen så vil denne slimhinnen bli avstøtt fra veggen inne i livmoren, og falle ut som blod og slim. Dette er menstruasjonen. Noen ganger kommer det veldig mye blod, men senere, og særlig mot slutten av mensen, så kan det hende man får bare litt brunlig utflod. Blodet kan også koagulere, det vil si klumpe seg sammen. Noen ganger skyldes klumper at det kommer ut en litt større bit av slimhinnen som er avstøtt. Disse delene kan se veldig annerledes ut, og noen kvinner lurer på om dette kan ha vært en spontanabort, sier Trine og fortsetter:

- Blod endrer farge hvis det blir liggende lenge. Da går det fra å være rødt til brunt. Dette skyldes en nedbrytning av stoffene som finnes i blodet. Det er derfor slik at blod som blir liggende litt i livmoren før det kommer ut er mer brunt.

- Bruker du prevensjon med hormoner vil du ikke ha menstruasjon. Dette er fordi de fleste prevensjontyper gjør at du ikke har eggløsning. Mange vil likevel ha en menslignende blødning.

- Med prevensjon som inneholder begge de kvinnelige kjønnshormonene, som p-piller, p-ring og p-plaster, så vil denne blødningen komme når du har det som kalles hormonfri uke. Denne blødningene kan du hoppe over. Noen opplever at de får mye småblødninger og brun utflod, hvis de hopper over denne blødningen. Dette er ikke farlig, men man burde ta den hormonfrie uken om man får blødninger.

Dette er noen av de ulike prevensjonsmetodene som anbefales.

- Ved bruk av prevensjon som bare inneholder et hormon, som p-stav, hormonspiral, p-sprøyte og gestagen p-piller, vil ikke slimhinnen inne i livmoren bli tykkere. Det vil si at det ikke bygger seg opp noe slimhinne eller hoper seg opp noe blod i livmoren. En slik tynn livmorslimhinne kan bli veldig stabil, og da vil man ikke blø i det hele tatt. Andre opplever at de får blødninger som ved mensen eller veldig uregelmessige blødninger. Det skyldes at slimhinnen er ustabil, samt at andre hormoner i kroppen også påvirker. Disse blødningene er ikke farlig og du er beskyttet mot graviditet.

- For noen skyldes blødninger en klamydiainfeksjon eller en annen infeksjon. Dersom du har hatt ubeskyttet sex er det viktig å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner, som blant annet klamydia.

Hvis du lurer på mer om prevensjon eller mensen, kan du se nettsiden www.sexogsamfunn.no eller ta kontakt på deres chat.

