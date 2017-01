McDonald's lanserer vegetarburger

Stadig flere ønsker å redusere kjøttforbruket, og flere velger også å spise vegetarisk.

I matvarebutikkene dukker det opp vegetariske alternativer. Nå svarer ferdigmatrestaurantene med å lansere vegetarburgere.

Pressesjef Erik Løddingen i McDonald's

- Bakgrunnen for at vi utvikler en vegetarburger, er at vi ser en økt etterspørsel blant kundene våre. Det er mange årsaker til at folk ønsker å spise vegetarprodukter. Noen gjør det med hensyn til bærekraft, andre foretrekker vegetarprodukter i stedet for kjøtt, mens noen ønsker mer variasjon i kostholdet. Uansett årsak, har vi som mål å gi kundene et alternativ som skal friste, sier Erik Løddingen i McDonald's til Side2.

- Sunt kosthold er in



Max har allerede serien «Green-familien», som er laktoovo-vegetariske og veganske produkter. McDonald's har som mål å lansere sin vegetariske burger til våren.

- Sunt kosthold opptar stadig flere, og grønnsaker i alle varianter topper listene over det nordmenn ønsker å spise mer av. I så måte er fastfoodkjedene som tilbyr vegetarburgere, veldig i tiden. Det stemmer overens med målinger som viser en økende andel som ønsker å redusere kjøttinntaket, da særlig storfe, sier forsker Annechen Bugge ved Statens institutt for forbruksforskning til Dagbladet, som først omtalte saken.

Hvordan vil veggisburgeren smake?

- Vi skal nå gi kundene våre mulighet til å påvirke smaken på vegetarburgeren, så vi har ikke endelig bestemt hvordan det endelige produktet blir, sier Erik og fortsetter:

- Tilbakemeldinger fra kundene våre er imidlertid at burgeren skal være «digg» og at selv de som vanligvis sverger til de ordinære burgerne våre, også skal bli fristet til å kjøpe vegetarburger.