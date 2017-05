Louise lurte «alle» på Instagram - nå har hun over 100.000 følgere

Fiktive Louise Delage (25) fikk mye oppmerksomhet for sin Instagram-profil i fjor. Det glamorøse livet, med reiser og fantastiske fester, hadde nemlig et viktig budskap om alkoholmisbruk. Selv om kontoen ikke er ekte, fortsetter den å vokse. Nå har hun 110.000 følgere på Instagram.

Denne uken har Side2 hatt fokus på alkoholvaner blant unge.

Bakrunn:

Derfor drikker norsk ungdom mindre alkohol enn før

Tre jenter om hvorfor de ikke drikker alkohol

Jeg drikker ikke, og derfor burde du være sykt glad for det

Louise opprettet Instagram-kontoen sin i august i fjor, og fikk raskt tusenvis av følgere. 25-åringen la ut fine selfier fra events eller fotografier fra reiser eller fester. Alle hadde enkle tekster, som «Chilling with friends», «dancing» eller bare en emoji.

Fellesnevneren på de fleste bildene er at Louise holder et glass vin, champagne eller øl i hånda.

Thinking Et innlegg delt av Louise Delage (@louise.delage) onsdag 21. Sep.. 2016 PDT

Fishing Time Et innlegg delt av Louise Delage (@louise.delage) onsdag 21. Sep.. 2016 PDT

Souvenir de Bretagne Et innlegg delt av Louise Delage (@louise.delage) tirsdag 20. Sep.. 2016 PDT

Instagram-profilen ble opprettet i forbindelse med den franske kampanjen, Like My Addiction.



Organisasjonen har som mål å vekke oppmerksomhet rundt alkohol og alkoholisme blant unge. Instagram-postene var et grep for å vise normaliseringen av alkohol blant unge.

Byråets kreative leder har tidligere uttalt at fokuset på kampanjen også var at det kan være vanskelig å oppdage avhengighet i nærmest omgangskrets, ifølge The Guardian.

Stuntet var suksess og fikk mediedekning verden over. Louises siste innlegg ble postet 22.september i fjor. Her avslører hun (den fiktive personen) også budskapet bak Instagram-bildene hennes. Posten har hatt 350.000 visninger og over 2000 kommentarer.

Selv om det er nærmere åtte månder siden kampanjen tok slutt, får Louise fremdeles nye følgere, og oppmerksomhet rundt budskapet.

Beach & Friends 😻 Et innlegg delt av Louise Delage (@louise.delage) mandag 05. Sep.. 2016 PDT

Back home 🏠 Et innlegg delt av Louise Delage (@louise.delage) mandag 12. Sep.. 2016 PDT

Beach session 2 #latergram Et innlegg delt av Louise Delage (@louise.delage) mandag 19. Sep.. 2016 PDT

F.A.L.A.I.S.E #tbt Et innlegg delt av Louise Delage (@louise.delage) torsdag 08. Sep.. 2016 PDT

Del denne artikkelen