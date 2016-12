Leder for krisesenter: - Mange har et håp om at DENNE julen skal det gå bra

(SIDE2): - Julen er veldig vanskelig for utrolig mange, sier daglig leder ved Nordlands største krisesenter, Wanja J.Sæther.

Krisesenteret i Salten er nesten bestandig fullt, men om sommeren og i julen opplever de at det er litt roligere enn ellers i året.

- Vårt inntrykk er at mange familier prøver å holde ut «for husfredens skyld» i jula, og av hensyn til barn og familie. Deretter kan smellen kanskje komme på nyåret. Da er man utslitt og alt rakner, sier hun til Side2.

Hun forteller at mange har utfordringer knyttet til alkohol, økonomi og press og krav fra samfunnet i jula.

Leder for Krisesenteret i Salten, Wanja J.Sæther, mener mange som har utfordringer får det tøffere i juletiden på grunn av press om vellykkethet.

- Jeg skulle så gjerne ønske at presset om vellykkethet, som gjerne spres i sosiale medier nå i juletiden, ikke var så stort. Realiteten for mange er ikke slik og mange strever. Dette presset gjør livet enda litt tøffere for dem som har det vanskelig fra før av, sier hun.

Hun ønsker seg en større bevissthet rundt dette.

- Kanskje kan vi bli litt rausere i måten vi ser på julefeiring? Jeg tror mange som har det tøft prøver å «holde ut» også fordi de kjenner på dette presset. Noen prøver også å holde ut fordi de har et håp om at denne jula går det bra.

Og det «å holde ut» kan koste dyrt for både voksne og barn.

- Særlig der det er vold involvert, er det ingen god idé å holde ut. Det er på ingen måte vanskelig å forstå argumentene for at mange velger å prøve. Det er ikke mange som har lyst til å tilbringe julen på et krisesenter. Allikevel er en trygg jul det aller viktigste. Særlig for barna, sier hun.

Og legger til:

- Det er også slik at de aller fleste krisesentre i landet er veldig gode på julefeiring. Det blir servert julemat, vi gir bort julegaver og nissen kommer på besøk. Så hvis det er noen der ute som tenker at de bare må holde ut, så er dette viktig informasjon.

Årsak er oftest vold fra far



Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at det i 2014 bodde 1507 barn på krisesenter i 2014. Halvparten av barna var under fem år.

Årsaken til oppholdet var for de aller fleste barna vold fra far (80 prosent) eller stefar (12 prosent). Voksne beboere, som hadde barn med til krisesenteret, hadde gjennomgående levd lenger med vold enn beboere som ikke hadde med barn.

Sæther har selv snakket med mange barn som sammen med mor har tilbrakt høytiden ved Krisesenteret i Salten.

- Barna har ofte veldig gode opplevelser med julefeiringen hos oss, på tross av en underliggende omsorg og omtanke for den som er igjen hjemme, sier hun.

Trist for barna når forventningene ikke innfris

Tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at det også er større pågang ved familievernkontorene i hele landet i januar, i forhold til desember.

Totalt antall henvendelser til familievernkontorene i januar 2015 var 4682, mens det i desember 2015 var 2685 som oppsøkte familievernet.

Ifølge seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Henrik Nielsen, er tallene for desember ekstra lave, mens de ligger litt over «normalen» i januar. Samtidig stiger de også etter sommeren, kan han opplyse om.

Familieterapeut Liv B. Sorknes ved Homansbyen familevernkontor i Oslo vest forteller at det også er noe større pågang ved deres kontor etter jul.

- Jul er en høytid som er forbundet med familiehygge, samhold og de fleste har mange ønsker som de håper blir innfridd.

Hun forteller at mange kanskje har høye og urealistiske forventninger til jula.

- Det er viktig å forsøke å være realistisk og senke forventingene. Ellers kan skuffelsen bli stor, spesielt for barna. Foreldre og barn trenger å snakke sammen og lage realistiske planer, sier hun til Side2.

Hun mener det også kan være nyttig å huske på hva som har fungert tidligere og hva som ikke har vært så bra. Og ta hensyn til dette.

- For noen familier kan det være viktig at både voksne og barn snakker sammen om kjøreregler. For eksempel bruk av mobil og nettspill også videre. Det er også viktig at de voksne snakker om regler når det gjelder bruk av alkohol, spesielt når barn er tilstede, mener hun.

Hun påpeker at de aller fleste har gode intensjoner og ønsker for seg og familien i jula, selv om man kanskje vet at det er en krevende tid.

- Noen tenker nok også at de bør være sammen for barnas skyld, med ønske om en felles julefeiring.

Henvendelsene til familiekontoret etter jul ligner i hovedsak på henvendelser ellers i året.Men for mange kan jul og ferier generelt være krevende.

- Familien går kanskje litt for mye oppi hverandre og har man erfaring med at mye tid sammen øker krangel og konflikt bør man legge inn ulike aktiviteter og frirom. Regler for fellestid og aktiviteter kan være lurt for å hindre eller dempe gnisninger og misnøye.

Hun forteller også at noen tar kontakt med familiekontoret etter jul, fordi de føler at «begeret er fullt.»

